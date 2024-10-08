Названа причина, почему Руслан Белый* стал иноагентом

Комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) стал иноагентом из-за получения финансирования из стран Евросоюза (ЕС) и СНГ. Об этом стало известно из материалов дела.
«По сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), поступившим в Минюст России, Белый Р.В. за период времени с марта по апрель 2023 года получил денежные средства от неустановленных лиц из иностранных государств», — передает содержание дела РИА «Новости». Там добавили, что также комик участвовал в создании материалов для СМИ, признанных иностранными агентами, и проводил концерты за границей.
Минюст внес Руслана Белого в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Он обжаловал это решение в Замоскворецком суде, но его иск был отклонен. По информации СМИ, комик проживает и работает в Испании.
*Руслан Белый внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.
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