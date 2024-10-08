Названа причина, почему Руслан Белый* стал иноагентом

Руслан Белый* был внесен в реестр иноагентов из-за финансирования из ЕС

09 октября 2024 в 07:11 Размер текста - 17 +

Комик Руслан Белый* получал деньги от иностранных государств Фото: Размик Закарян © URA.RU Комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) стал иноагентом из-за получения финансирования из стран Евросоюза (ЕС) и СНГ. Об этом стало известно из материалов дела. «По сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), поступившим в Минюст России, Белый Р.В. за период времени с марта по апрель 2023 года получил денежные средства от неустановленных лиц из иностранных государств», — передает содержание дела РИА «Новости». Там добавили, что также комик участвовал в создании материалов для СМИ, признанных иностранными агентами, и проводил концерты за границей. Минюст внес Руслана Белого в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Он обжаловал это решение в Замоскворецком суде, но его иск был отклонен. По информации СМИ, комик проживает и работает в Испании. *Руслан Белый внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) стал иноагентом из-за получения финансирования из стран Евросоюза (ЕС) и СНГ. Об этом стало известно из материалов дела. «По сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), поступившим в Минюст России, Белый Р.В. за период времени с марта по апрель 2023 года получил денежные средства от неустановленных лиц из иностранных государств», — передает содержание дела РИА «Новости». Там добавили, что также комик участвовал в создании материалов для СМИ, признанных иностранными агентами, и проводил концерты за границей. Минюст внес Руслана Белого в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Он обжаловал это решение в Замоскворецком суде, но его иск был отклонен. По информации СМИ, комик проживает и работает в Испании. *Руслан Белый внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.