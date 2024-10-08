Клава Кока анонсировала новый лирический альбом

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) анонсировала новый альбом, который, ориентировочно, должен выйти осенью 2024 года и будет отличаться от всего творчества звезды. Певица наполнит лиричную пластинку своими внутренними эмоциями и переживаниями.
«Альбом. Не хочу громких анонсов. Просто вкладываю душу. И боль, и радость, и трепет, и злость, и чувства, и опустошение. Все будет там», — поделилась певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
На альбоме будет совместная композиция с певицей Валерией, которую звезды уже исполнили во время выступления на «Live Арене». Клава Кока обещала вскоре рассказать о дате выхода пластинки.
Еще в марте Высокова анонсировала, что намеревается поменять свой стиль музыки. Тогда она заявляла, что песен «в стиле Клавы Коки» не будет, а появятся совершенно другие.
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