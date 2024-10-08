08 октября 2024

Клава Кока анонсировала новый лирический альбом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока заявила, что вкладывает душу в новый альбом
Клава Кока заявила, что вкладывает душу в новый альбом Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) анонсировала новый альбом, который, ориентировочно, должен выйти осенью 2024 года и будет отличаться от всего творчества звезды. Певица наполнит лиричную пластинку своими внутренними эмоциями и переживаниями.

«Альбом. Не хочу громких анонсов. Просто вкладываю душу. И боль, и радость, и трепет, и злость, и чувства, и опустошение. Все будет там», — поделилась певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

На альбоме будет совместная композиция с певицей Валерией, которую звезды уже исполнили во время выступления на «Live Арене». Клава Кока обещала вскоре рассказать о дате выхода пластинки.

Еще в марте Высокова анонсировала, что намеревается поменять свой стиль музыки. Тогда она заявляла, что песен «в стиле Клавы Коки» не будет, а появятся совершенно другие.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) анонсировала новый альбом, который, ориентировочно, должен выйти осенью 2024 года и будет отличаться от всего творчества звезды. Певица наполнит лиричную пластинку своими внутренними эмоциями и переживаниями. «Альбом. Не хочу громких анонсов. Просто вкладываю душу. И боль, и радость, и трепет, и злость, и чувства, и опустошение. Все будет там», — поделилась певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). На альбоме будет совместная композиция с певицей Валерией, которую звезды уже исполнили во время выступления на «Live Арене». Клава Кока обещала вскоре рассказать о дате выхода пластинки. Еще в марте Высокова анонсировала, что намеревается поменять свой стиль музыки. Тогда она заявляла, что песен «в стиле Клавы Коки» не будет, а появятся совершенно другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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