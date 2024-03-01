Клава Кока сменит стиль музыки

02 марта 2024 в 04:43 Размер текста - 17 +

Клавдия Высокова анонсировала изменения в своем музыкальном стиле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) заявила, что скоро выйдет последняя песня «в стиле Клавы Коки» и что в ближайшее время она поменяет стиль музыки. Информацией об этом девушка поделилась с подписчиками в социальных сетях. «Хорошая новость: вышел сниппет на новый трек, но это будет последняя песня в стиле Клавы Коки. Почему я сказала, что трек будет последним в стиле Клавы Коки? Потому что потом пойдут новые песни», — поделилась певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Клава Кока также попросила фанатов рассказать, понравился ли им фрагмент новой песни и чего они ждут от изменений в ее стиле. Она подчеркнула, что «перемены очень близко».

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) заявила, что скоро выйдет последняя песня «в стиле Клавы Коки» и что в ближайшее время она поменяет стиль музыки. Информацией об этом девушка поделилась с подписчиками в социальных сетях. «Хорошая новость: вышел сниппет на новый трек, но это будет последняя песня в стиле Клавы Коки. Почему я сказала, что трек будет последним в стиле Клавы Коки? Потому что потом пойдут новые песни», — поделилась певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Клава Кока также попросила фанатов рассказать, понравился ли им фрагмент новой песни и чего они ждут от изменений в ее стиле. Она подчеркнула, что «перемены очень близко».