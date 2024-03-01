01 марта 2024

Клава Кока сменит стиль музыки

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня города. Челябинск , шоу, праздник, клава кока
Клавдия Высокова анонсировала изменения в своем музыкальном стиле Фото:

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) заявила, что скоро выйдет последняя песня «в стиле Клавы Коки» и что в ближайшее время она поменяет стиль музыки. Информацией об этом девушка поделилась с подписчиками в социальных сетях.

«Хорошая новость: вышел сниппет на новый трек, но это будет последняя песня в стиле Клавы Коки. Почему я сказала, что трек будет последним в стиле Клавы Коки? Потому что потом пойдут новые песни», — поделилась певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Клава Кока также попросила фанатов рассказать, понравился ли им фрагмент новой песни и чего они ждут от изменений в ее стиле. Она подчеркнула, что «перемены очень близко».

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Певица Клава Кока (Клавдия Высокова, родилась в Екатеринбурге) заявила, что скоро выйдет последняя песня «в стиле Клавы Коки» и что в ближайшее время она поменяет стиль музыки. Информацией об этом девушка поделилась с подписчиками в социальных сетях. «Хорошая новость: вышел сниппет на новый трек, но это будет последняя песня в стиле Клавы Коки. Почему я сказала, что трек будет последним в стиле Клавы Коки? Потому что потом пойдут новые песни», — поделилась певица на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Клава Кока также попросила фанатов рассказать, понравился ли им фрагмент новой песни и чего они ждут от изменений в ее стиле. Она подчеркнула, что «перемены очень близко».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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