Захарова призвала США разобраться с вурдалаками, насилующими детей

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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария, топ
США необходимо разобраться со своими «вурдалаками», заявила Захарова Фото:

США необходимо сосредоточиться на разбирательстве в деле с преступной группировкой «вурдалаков», виновной в сексуальных преступлениях против детей. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«США, возможно, следует оторваться от мировых проблем и разобраться с преступной группировкой „вурдалаков“, которая системно занималась сексуальными преступлениями против детей», — передает слова Захаровой RT. Она добавила, что это касается в том числе истории со скандальным рэпером P. Diddy. Эта система охватывала сотни людей и происходила в США, где видео и онлайн-наблюдение распространены повсеместно, заключила Захарова.

Рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, был арестован 17 сентября 2024 года по обвинениям в насилии и угрозах. Это событие вызвало широкий резонанс и дало начало новому расследованию его деятельности. Кроме того семья рэпера Тупака Шакура обратилась к следователям с просьбой выяснить возможную связь между убийством рэпера в 1996 году и P. Diddy, передает «Ридус».

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США необходимо сосредоточиться на разбирательстве в деле с преступной группировкой «вурдалаков», виновной в сексуальных преступлениях против детей. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова. «США, возможно, следует оторваться от мировых проблем и разобраться с преступной группировкой „вурдалаков“, которая системно занималась сексуальными преступлениями против детей», — передает слова Захаровой RT. Она добавила, что это касается в том числе истории со скандальным рэпером P. Diddy. Эта система охватывала сотни людей и происходила в США, где видео и онлайн-наблюдение распространены повсеместно, заключила Захарова. Рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, был арестован 17 сентября 2024 года по обвинениям в насилии и угрозах. Это событие вызвало широкий резонанс и дало начало новому расследованию его деятельности. Кроме того семья рэпера Тупака Шакура обратилась к следователям с просьбой выяснить возможную связь между убийством рэпера в 1996 году и P. Diddy, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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