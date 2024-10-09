США необходимо сосредоточиться на разбирательстве в деле с преступной группировкой «вурдалаков», виновной в сексуальных преступлениях против детей. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.
«США, возможно, следует оторваться от мировых проблем и разобраться с преступной группировкой „вурдалаков“, которая системно занималась сексуальными преступлениями против детей», — передает слова Захаровой RT. Она добавила, что это касается в том числе истории со скандальным рэпером P. Diddy. Эта система охватывала сотни людей и происходила в США, где видео и онлайн-наблюдение распространены повсеместно, заключила Захарова.
Рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, был арестован 17 сентября 2024 года по обвинениям в насилии и угрозах. Это событие вызвало широкий резонанс и дало начало новому расследованию его деятельности. Кроме того семья рэпера Тупака Шакура обратилась к следователям с просьбой выяснить возможную связь между убийством рэпера в 1996 году и P. Diddy, передает «Ридус».
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