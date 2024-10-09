Захарова призвала США разобраться с вурдалаками, насилующими детей

09 октября 2024 в 09:26 Размер текста - 17 +

США необходимо разобраться со своими «вурдалаками», заявила Захарова Фото: Георгий Бергал © URA.RU США необходимо сосредоточиться на разбирательстве в деле с преступной группировкой «вурдалаков», виновной в сексуальных преступлениях против детей. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова. «США, возможно, следует оторваться от мировых проблем и разобраться с преступной группировкой „вурдалаков“, которая системно занималась сексуальными преступлениями против детей», — передает слова Захаровой RT. Она добавила, что это касается в том числе истории со скандальным рэпером P. Diddy. Эта система охватывала сотни людей и происходила в США, где видео и онлайн-наблюдение распространены повсеместно, заключила Захарова. Рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, был арестован 17 сентября 2024 года по обвинениям в насилии и угрозах. Это событие вызвало широкий резонанс и дало начало новому расследованию его деятельности. Кроме того семья рэпера Тупака Шакура обратилась к следователям с просьбой выяснить возможную связь между убийством рэпера в 1996 году и P. Diddy, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США необходимо сосредоточиться на разбирательстве в деле с преступной группировкой «вурдалаков», виновной в сексуальных преступлениях против детей. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова. «США, возможно, следует оторваться от мировых проблем и разобраться с преступной группировкой „вурдалаков“, которая системно занималась сексуальными преступлениями против детей», — передает слова Захаровой RT. Она добавила, что это касается в том числе истории со скандальным рэпером P. Diddy. Эта система охватывала сотни людей и происходила в США, где видео и онлайн-наблюдение распространены повсеместно, заключила Захарова. Рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, был арестован 17 сентября 2024 года по обвинениям в насилии и угрозах. Это событие вызвало широкий резонанс и дало начало новому расследованию его деятельности. Кроме того семья рэпера Тупака Шакура обратилась к следователям с просьбой выяснить возможную связь между убийством рэпера в 1996 году и P. Diddy, передает «Ридус».