08 октября 2024

В Тюмени выбрали место для нового автовокзала

В Тюмени построят автовокзал в районе 50 лет Октября и Старотобольского тракта
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый автовокзал в Тюмени появится до 2040 года
Новый автовокзал в Тюмени появится до 2040 года Фото:

Новый автовокзал в Тюмени планируют возвести в районе улиц 50 лет Октября и Старого Тобольского тракта. Информация представлена в документе, опубликованном на сайте администрации города.

«Проектируемая территория в границах улиц 50 лет Октября — Старый Тобольский тракт. Генеральным планом планируется размещение автовокзала», — говорится в документе.

Помимо этого объекта в списке значатся трамвайное депо, автостоянка на 2000 мест, автосалон общей площадью 5000 квадратных метров и спортивно-концертный комплекс на 2000 мест. Реализация первой очереди должна быть произведена до 2040 года.

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Новый автовокзал в Тюмени планируют возвести в районе улиц 50 лет Октября и Старого Тобольского тракта. Информация представлена в документе, опубликованном на сайте администрации города. «Проектируемая территория в границах улиц 50 лет Октября — Старый Тобольский тракт. Генеральным планом планируется размещение автовокзала», — говорится в документе. Помимо этого объекта в списке значатся трамвайное депо, автостоянка на 2000 мест, автосалон общей площадью 5000 квадратных метров и спортивно-концертный комплекс на 2000 мест. Реализация первой очереди должна быть произведена до 2040 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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