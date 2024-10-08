В Тюмени выбрали место для нового автовокзала

Новый автовокзал в Тюмени планируют возвести в районе улиц 50 лет Октября и Старого Тобольского тракта. Информация представлена в документе, опубликованном на сайте администрации города.
«Проектируемая территория в границах улиц 50 лет Октября — Старый Тобольский тракт. Генеральным планом планируется размещение автовокзала», — говорится в документе.
Помимо этого объекта в списке значатся трамвайное депо, автостоянка на 2000 мест, автосалон общей площадью 5000 квадратных метров и спортивно-концертный комплекс на 2000 мест. Реализация первой очереди должна быть произведена до 2040 года.
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