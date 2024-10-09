На Западе объяснили, почему на Украине стали массово появляться плакаты с Путиным

Боуз: на Украине растет сопротивление власти Зеленского

09 октября 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Жители Украины выражают недовольство в отношении Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины Ирландский журналист Чей Боуз заметил возросшее недовольство украинцев в отношении своего президента Владимира Зеленского. Он заметил, что в разных городах Украины распространяются плакаты с изображением президента России Владимира Путина и провокационной надписью. «Растет сопротивление диктатуре Зеленского. Местные жители ясно выражают свои чувства», — написал Боуз на своей странице в соцсети Х. Он поделился изображением плаката с Путиным. На нем написано, что приход Путина на Украину приведет к установлению порядка. Плакат был размещен на улицах Украины и вызвал обсуждение в сети. Ранее сообщалось, что пророссийские активисты в Италии провели акцию, посвященную дню рождения российского президента. В городе Генуя были расклеены листовки с поздравлениями Путину, что вызвало реакцию как местных жителей, так и международного сообщества. В Киеве также было распространено свыше тысячи его портретов. На каждой из распространенных листовок было написано: «Путин придет, порядок наведет». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ирландский журналист Чей Боуз заметил возросшее недовольство украинцев в отношении своего президента Владимира Зеленского. Он заметил, что в разных городах Украины распространяются плакаты с изображением президента России Владимира Путина и провокационной надписью. «Растет сопротивление диктатуре Зеленского. Местные жители ясно выражают свои чувства», — написал Боуз на своей странице в соцсети Х. Он поделился изображением плаката с Путиным. На нем написано, что приход Путина на Украину приведет к установлению порядка. Плакат был размещен на улицах Украины и вызвал обсуждение в сети. Ранее сообщалось, что пророссийские активисты в Италии провели акцию, посвященную дню рождения российского президента. В городе Генуя были расклеены листовки с поздравлениями Путину, что вызвало реакцию как местных жителей, так и международного сообщества. В Киеве также было распространено свыше тысячи его портретов. На каждой из распространенных листовок было написано: «Путин придет, порядок наведет».