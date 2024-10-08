Водителям Челябинской области выдали экстренное предупреждение в связи с грядущими снегопадами, метелями и гололедом. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«В связи с неблагоприятным метеопрогнозом на 10 и 11 октября, который предполагает „переход через ноль“, осадки в виде дождя, снега, мокрого снега с усилением ветра и минусовыми температурами, гололедные явления, управление федеральных автомобильных дорог по Челябинской и Курганской областям просит по возможности воздержаться от выезда на федеральные трассы без крайней необходимости», — говорится в сообщении. Если поездки не избежать, нужно убедиться в исправности машины и отправляться в путь исключительно на зимней резине.
Специалисты ведомства подготовили инфографику для водителей, которые вынуждены отправляться в дорогу при непогоде. Чек-ап лист включает в себя необходимый минимум проверок и перечень предметов, которые стоит взять с собой.
Накануне синоптики Челябинского гидрометеоцентра предупредили о том, что в Челябинской области с 10 октября ожидается мощная метель, снегопад и гололед. Предстоящий снегопад опасен своей интенсивностью, в некоторых местах ожидается до 10 см снега.
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Водителям Челябинской области выдали экстренное предупреждение в связи с грядущими снегопадами, метелями и гололедом. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В связи с неблагоприятным метеопрогнозом на 10 и 11 октября, который предполагает „переход через ноль“, осадки в виде дождя, снега, мокрого снега с усилением ветра и минусовыми температурами, гололедные явления, управление федеральных автомобильных дорог по Челябинской и Курганской областям просит по возможности воздержаться от выезда на федеральные трассы без крайней необходимости», — говорится в сообщении. Если поездки не избежать, нужно убедиться в исправности машины и отправляться в путь исключительно на зимней резине. Специалисты ведомства подготовили инфографику для водителей, которые вынуждены отправляться в дорогу при непогоде. Чек-ап лист включает в себя необходимый минимум проверок и перечень предметов, которые стоит взять с собой. Накануне синоптики Челябинского гидрометеоцентра предупредили о том, что в Челябинской области с 10 октября ожидается мощная метель, снегопад и гололед. Предстоящий снегопад опасен своей интенсивностью, в некоторых местах ожидается до 10 см снега.