Челябинским водителям выдали экстренное предупреждение из-за метели. Инфографика

09 октября 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

10 и 11 октября в регионе ожидается мокрый снег, метели и гололед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водителям Челябинской области выдали экстренное предупреждение в связи с грядущими снегопадами, метелями и гололедом. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В связи с неблагоприятным метеопрогнозом на 10 и 11 октября, который предполагает „переход через ноль“, осадки в виде дождя, снега, мокрого снега с усилением ветра и минусовыми температурами, гололедные явления, управление федеральных автомобильных дорог по Челябинской и Курганской областям просит по возможности воздержаться от выезда на федеральные трассы без крайней необходимости», — говорится в сообщении. Если поездки не избежать, нужно убедиться в исправности машины и отправляться в путь исключительно на зимней резине. Специалисты ведомства подготовили инфографику для водителей, которые вынуждены отправляться в дорогу при непогоде. Чек-ап лист включает в себя необходимый минимум проверок и перечень предметов, которые стоит взять с собой. Накануне синоптики Челябинского гидрометеоцентра предупредили о том, что в Челябинской области с 10 октября ожидается мощная метель, снегопад и гололед. Предстоящий снегопад опасен своей интенсивностью, в некоторых местах ожидается до 10 см снега. В Челябинской области ожидается мощная метель ФКУ Упрдор «Южный Урал» Это минимальный перечень проверок автомобиля ФКУ Упрдор «Южный Урал» Проверьте, укомплектован ли ваш багажник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Посмотрите прогноз погоды ФКУ Упрдор «Южный Урал» Запишите контакты экстренных служб ФКУ Упрдор «Южный Урал» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водителям Челябинской области выдали экстренное предупреждение в связи с грядущими снегопадами, метелями и гололедом. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В связи с неблагоприятным метеопрогнозом на 10 и 11 октября, который предполагает „переход через ноль“, осадки в виде дождя, снега, мокрого снега с усилением ветра и минусовыми температурами, гололедные явления, управление федеральных автомобильных дорог по Челябинской и Курганской областям просит по возможности воздержаться от выезда на федеральные трассы без крайней необходимости», — говорится в сообщении. Если поездки не избежать, нужно убедиться в исправности машины и отправляться в путь исключительно на зимней резине. Специалисты ведомства подготовили инфографику для водителей, которые вынуждены отправляться в дорогу при непогоде. Чек-ап лист включает в себя необходимый минимум проверок и перечень предметов, которые стоит взять с собой. Накануне синоптики Челябинского гидрометеоцентра предупредили о том, что в Челябинской области с 10 октября ожидается мощная метель, снегопад и гололед. Предстоящий снегопад опасен своей интенсивностью, в некоторых местах ожидается до 10 см снега.