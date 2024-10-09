Shot: на главном вокзале Ярославля предотвращен теракт

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На главном ж/д вокзале Ярославля было найдено взрывное устройство Фото:

На главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвращен теракт. Сотрудники вокзала обнаружили взрывное устройство, прикрепленное к поезду, прибывшему на станцию.

«Поезд прибыл в парк вокзала Ярославль-Главный в субботу около восьми часов. При осмотре работники обнаружили подозрительное устройство с проводами», — сообщает telegram-канал Shot. Территория вокруг места находки была немедленно оцеплена, а на место были вызваны экстренные службы.

По информации канала, специалисты-кинологи и взрывотехники провели тщательное обследование поезда. Устройство было обезврежено на месте без детонации, благодаря чему цистерна и поезд не пострадали. В ходе дальнейшего осмотра устройства силовиками были обнаружены все признаки самодельного взрывного устройства (СВУ), включая взрывчатое вещество, которое затем было отправлено на экспертизу.

URA.RU направило запрос в ФСБ России. Ответ ожидается.

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На главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвращен теракт. Сотрудники вокзала обнаружили взрывное устройство, прикрепленное к поезду, прибывшему на станцию. «Поезд прибыл в парк вокзала Ярославль-Главный в субботу около восьми часов. При осмотре работники обнаружили подозрительное устройство с проводами», — сообщает telegram-канал Shot. Территория вокруг места находки была немедленно оцеплена, а на место были вызваны экстренные службы. По информации канала, специалисты-кинологи и взрывотехники провели тщательное обследование поезда. Устройство было обезврежено на месте без детонации, благодаря чему цистерна и поезд не пострадали. В ходе дальнейшего осмотра устройства силовиками были обнаружены все признаки самодельного взрывного устройства (СВУ), включая взрывчатое вещество, которое затем было отправлено на экспертизу. URA.RU направило запрос в ФСБ России. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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