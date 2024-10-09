Shot: на главном вокзале Ярославля предотвращен теракт

На главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвращен теракт. Сотрудники вокзала обнаружили взрывное устройство, прикрепленное к поезду, прибывшему на станцию.
«Поезд прибыл в парк вокзала Ярославль-Главный в субботу около восьми часов. При осмотре работники обнаружили подозрительное устройство с проводами», — сообщает telegram-канал Shot. Территория вокруг места находки была немедленно оцеплена, а на место были вызваны экстренные службы.
По информации канала, специалисты-кинологи и взрывотехники провели тщательное обследование поезда. Устройство было обезврежено на месте без детонации, благодаря чему цистерна и поезд не пострадали. В ходе дальнейшего осмотра устройства силовиками были обнаружены все признаки самодельного взрывного устройства (СВУ), включая взрывчатое вещество, которое затем было отправлено на экспертизу.
URA.RU направило запрос в ФСБ России. Ответ ожидается.
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