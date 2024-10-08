Жителя Тюмени осудили за проведение азартных игр

Житель Тюмени пошел под суд за установку игрового автомата и проведение азартных игр, на которых он за два месяца заработал около 30 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона.
«Вынесен приговор 29-летнему тюменцу. Он признан виновным в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. С февраля по апрель мужчина установил в нежилом помещении игровой терминал и проводил азартные игры разной тематики („Фруктовый коктейль“, „Крейзи манки“)», — рассказали в прокуратуре.
За два месяца тюменец успел заработать около 30 000 рублей. Суд приговорил его к обязательным работам в размере 180 часов. Терминал конфисковали.
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