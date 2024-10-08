08 октября 2024

Жителя Тюмени осудили за проведение азартных игр

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменец зарабатывал на азартных играх
Тюменец зарабатывал на азартных играх Фото:

Житель Тюмени пошел под суд за установку игрового автомата и проведение азартных игр, на которых он за два месяца заработал около 30 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона.

«Вынесен приговор 29-летнему тюменцу. Он признан виновным в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. С февраля по апрель мужчина установил в нежилом помещении игровой терминал и проводил азартные игры разной тематики („Фруктовый коктейль“, „Крейзи манки“)», — рассказали в прокуратуре.

За два месяца тюменец успел заработать около 30 000 рублей. Суд приговорил его к обязательным работам в размере 180 часов. Терминал конфисковали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Тюмени пошел под суд за установку игрового автомата и проведение азартных игр, на которых он за два месяца заработал около 30 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона. «Вынесен приговор 29-летнему тюменцу. Он признан виновным в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. С февраля по апрель мужчина установил в нежилом помещении игровой терминал и проводил азартные игры разной тематики („Фруктовый коктейль“, „Крейзи манки“)», — рассказали в прокуратуре. За два месяца тюменец успел заработать около 30 000 рублей. Суд приговорил его к обязательным работам в размере 180 часов. Терминал конфисковали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...