Силовики проводят обыски в офисах ФНС (фото из архива)
В Салехарде и Новом Уренгое проходит выемка документов в офисах федеральной налоговой службы. В операции участвуют ямальские следователи, сообщили URA.RU источники в политических кругах.
«Выемки документов проходит в офисах ФНС в Салехарде и Новом Уренгое. Точной информации, с чем они связаны, пока не известно. Это оперативная разработка, известно, что следователи СУ СКР принимают в ней участие», — сообщил URA.RU собеседник.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО и в окружное управление Росгвардии. В ведомствах обещали уточнить информацию.
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