08 октября 2024

В офисы ФНС на Ямале нагрянули силовики

В Салехарде и Новом Уренгое проводятся обыски в офисах налоговой службы
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики проводят обыски в офисах ФНС (фото из архива)
Силовики проводят обыски в офисах ФНС (фото из архива) Фото:

В Салехарде и Новом Уренгое проходит выемка документов в офисах федеральной налоговой службы. В операции участвуют ямальские следователи, сообщили URA.RU источники в политических кругах.

«Выемки документов проходит в офисах ФНС в Салехарде и Новом Уренгое. Точной информации, с чем они связаны, пока не известно. Это оперативная разработка, известно, что следователи СУ СКР принимают в ней участие», — сообщил URA.RU собеседник.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО и в окружное управление Росгвардии. В ведомствах обещали уточнить информацию.

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В Салехарде и Новом Уренгое проходит выемка документов в офисах федеральной налоговой службы. В операции участвуют ямальские следователи, сообщили URA.RU источники в политических кругах. «Выемки документов проходит в офисах ФНС в Салехарде и Новом Уренгое. Точной информации, с чем они связаны, пока не известно. Это оперативная разработка, известно, что следователи СУ СКР принимают в ней участие», — сообщил URA.RU собеседник. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО и в окружное управление Росгвардии. В ведомствах обещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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