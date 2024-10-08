Стало известно, когда в Перми подешевеют школьные проездные

В Перми стоимость проездных для школьников с 5 по 11 класс снизится с ноября. Проект решения на рассмотрение Пермской гордумы внес глава города Эдуард Соснин.
«На будущем заседании Пермской городской Думы будет представлен проект решения по снижению стоимости проездных для учащихся 5-11 классов до 777 рублей вместо 1 110 рублей. Решение вступает в силу с 1 ноября 2024 года», — пояснили URA.RU в городском дептрансе.
Сейчас для школьников с 5 по 11 класс предусмотрены три тарифа: «30 поездок на квартал» и «Безлимит на 15 дней» за 777 рублей, а также «Безлимит на месяц» за 1 110 рублей. Для учащихся 1-4 классов проезд в общественном транспорте бесплатный.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми введут новые проездные документы для учащихся 5-11 классов. Об этом рассказал в ходе прямого эфира на личной странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Эдуард Соснин.
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