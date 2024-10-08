Челябинские работодатели опасаются принимать «летунов» и подростков

Компании Челябинской области опасаются принимать граждан, часто меняющих место работы, так называемых «летунов», и слишком юных соискателей-подростков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», настороженность работодателей также вызывают люди в возрасте за 50 лет.
«Среди участников опроса 69% участников отметили, что прием и трудоустройство будущих сотрудников всегда вызывают определенные опасения и страхи. В топ кандидатов, которых боятся принимать на работу, попали люди, которые слишком часто меняют работы, т есть трудятся на одном рабочем месте менее года, (76%), слишком юные кандидаты (40%) и возрастные соискатели в возрасте от 50 (39%)», — рассказали в офисе сервиса.
Среди других категорий соискателей, к которым отделы кадров отнесутся настороженно, люди без опыта работы (об опасениях в их отношении заявили 29% респондентов), женщины в детородном возрасте (23%), бывшие собственники бизнеса (17%), кандидаты из компаний с плохой репутацией (12%). В зону риска также попали слишком спокойные и стеснительные кандидаты, более шести лет проработавшие на одном месте, сверхквалифицированные соискатели, слишком инициативные кандидаты, разведенные люди и заядлые спортсмены, выезжающие на соревнования.
Исследование показало, что большинство работодателей стремятся собирать обратную связь о кандидатах с их предыдущих мест работы. При этом 40% респондентов делают это регулярно, еще 40% — иногда, а 17% — редко. Только 15% опрошенных готовы взять на работу соискателя с плохой репутацией.
Рынок труда региона испытывает дефицит кадров. В таких условиях многие компании снизили требования к кандидатам. По многим специальностям нет никакого конкурса среди соискателей: работодатели вынуждены принимать всех, кто откликнулся на заявленную вакансию.
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