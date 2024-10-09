Арестованный за убийства священник Дементеев тесно связан с криминальным миром

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Открытие Свято-Елисаветинской обители. Екатеринбург, священник, крест, вера, священнослужитель, православие, батюшка
Священник Дементьев арестован по делу о похищениях и расправах Фото:

Арестованный по делу о похищениях и расправах в Белгородской области российский священник Станислав Дементеев связан с криминальным миром. Об этом стало известно из материалов уголовного дела.

«Священник Дементеев имеет обширные связи в криминальной среде», — передает содержание документов РИА «Новости». Вместе со священником были задержаны военнослужащий Игорь Селютин и бизнесмен Степан Морозов. Они также связаны с криминалом.

Судебные документы указывают на возможные попытки арестованных скрыться от правосудия. Информация об аресте была обнародована 18 апреля, следствие связывает их с действиями организованной преступной группировки, действовавшей с 1997 по 2017 год.

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Арестованный по делу о похищениях и расправах в Белгородской области российский священник Станислав Дементеев связан с криминальным миром. Об этом стало известно из материалов уголовного дела. «Священник Дементеев имеет обширные связи в криминальной среде», — передает содержание документов РИА «Новости». Вместе со священником были задержаны военнослужащий Игорь Селютин и бизнесмен Степан Морозов. Они также связаны с криминалом. Судебные документы указывают на возможные попытки арестованных скрыться от правосудия. Информация об аресте была обнародована 18 апреля, следствие связывает их с действиями организованной преступной группировки, действовавшей с 1997 по 2017 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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