Арестованный за убийства священник Дементеев тесно связан с криминальным миром

Арестованный по делу о похищениях и расправах в Белгородской области российский священник Станислав Дементеев связан с криминальным миром. Об этом стало известно из материалов уголовного дела.
«Священник Дементеев имеет обширные связи в криминальной среде», — передает содержание документов РИА «Новости». Вместе со священником были задержаны военнослужащий Игорь Селютин и бизнесмен Степан Морозов. Они также связаны с криминалом.
Судебные документы указывают на возможные попытки арестованных скрыться от правосудия. Информация об аресте была обнародована 18 апреля, следствие связывает их с действиями организованной преступной группировки, действовавшей с 1997 по 2017 год.
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