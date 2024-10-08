Крупная партия комбикормов направлена из Челябинска в Монголию. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«7 октября инспекторами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора оформлены документы для отгрузки в Монголию 65,3 т комбикормов для высокопродуктивного крупного рогатого скота. Комбикорм прошел испытания в лаборатории Челябинского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ‚на соответствие требованиям страны-импортера‘, — уточнили в пресс-службе ведомства. Исследования подтвердили качество и безопасность комбикорма.
Вагон с комбикормом проедет несколько границ регионов. В Россельхознадзоре уточнили, что с начала года в Монголию направлено порядка 350 тонн челябинского комбикорма, эта партия будет шестой.
Комбикорм отправлен в Монголию
Пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора
Продукция отправлена на экспорт
Пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
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Крупная партия комбикормов направлена из Челябинска в Монголию. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «7 октября инспекторами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора оформлены документы для отгрузки в Монголию 65,3 т комбикормов для высокопродуктивного крупного рогатого скота. Комбикорм прошел испытания в лаборатории Челябинского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ‚на соответствие требованиям страны-импортера‘, — уточнили в пресс-службе ведомства. Исследования подтвердили качество и безопасность комбикорма. Вагон с комбикормом проедет несколько границ регионов. В Россельхознадзоре уточнили, что с начала года в Монголию направлено порядка 350 тонн челябинского комбикорма, эта партия будет шестой.