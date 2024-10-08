08 октября 2024

Из Челябинска в Монголию отправили крупную партию комбикормов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Железная дорога РЖД. Челябинск, поезд, рельсы, горка, пути, вагоны, ржд, железная дорога, железнодорожная магистраль
Вагон с челябинским комбикормом отправлен в Монголию Фото:

Крупная партия комбикормов направлена из Челябинска в Монголию. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«7 октября инспекторами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора оформлены документы для отгрузки в Монголию 65,3 т комбикормов для высокопродуктивного крупного рогатого скота. Комбикорм прошел испытания в лаборатории Челябинского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ‚на соответствие требованиям страны-импортера‘, — уточнили в пресс-службе ведомства. Исследования подтвердили качество и безопасность комбикорма.

Вагон с комбикормом проедет несколько границ регионов. В Россельхознадзоре уточнили, что с начала года в Монголию направлено порядка 350 тонн челябинского комбикорма, эта партия будет шестой.

Комбикорм отправлен в Монголию
Комбикорм отправлен в Монголию
Продукция отправлена на экспорт
Продукция отправлена на экспорт

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Крупная партия комбикормов направлена из Челябинска в Монголию. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «7 октября инспекторами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора оформлены документы для отгрузки в Монголию 65,3 т комбикормов для высокопродуктивного крупного рогатого скота. Комбикорм прошел испытания в лаборатории Челябинского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ‚на соответствие требованиям страны-импортера‘, — уточнили в пресс-службе ведомства. Исследования подтвердили качество и безопасность комбикорма. Вагон с комбикормом проедет несколько границ регионов. В Россельхознадзоре уточнили, что с начала года в Монголию направлено порядка 350 тонн челябинского комбикорма, эта партия будет шестой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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