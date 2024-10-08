08 октября 2024

В пермский пруд выпустили мальков ценной рыбы

Пермском пруду появились 2,2 тысячи мальков белого амура
© Служба новостей «URA.RU»
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Белый амур считается ценной рыбой
Белый амур считается ценной рыбой Фото:

В Нытвенском пруду (Пермский край) появились мальки белого амура. В водоем выпустили 2,2 тысячи рыбы. Об этом рассказал глава администрации Нытвенского городского округа Ринат Хаердинов в своем telegram-канале.

«В Нытвенский пруд впервые за последние 10 лет выпустили 2,2 тысячи мальков белого амура. Акция была организована по согласованию с Росрыболовством в целях исполнения требований законодательства о возобновлении биологических ресурсов», — сказано в сообщении.

Он добавил, что мальков вырастили в акватории специализированного хозяйства в Осе, а затем в специальном контейнере привезли в Нытву. Возраст рыб — 6 месяцев, а вес — около 30 граммов.

Белый амур считается ценной рыбой семейства карповых. Взрослая особь может достигнуть в своем росте длины 1,5 метра, а весе — 50 килограммов. Белый амур живет около 15 лет. Эта рыба питается растениями на дне водоемов и не дает прудам заболачиваться.

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В Нытвенском пруду (Пермский край) появились мальки белого амура. В водоем выпустили 2,2 тысячи рыбы. Об этом рассказал глава администрации Нытвенского городского округа Ринат Хаердинов в своем telegram-канале. «В Нытвенский пруд впервые за последние 10 лет выпустили 2,2 тысячи мальков белого амура. Акция была организована по согласованию с Росрыболовством в целях исполнения требований законодательства о возобновлении биологических ресурсов», — сказано в сообщении. Он добавил, что мальков вырастили в акватории специализированного хозяйства в Осе, а затем в специальном контейнере привезли в Нытву. Возраст рыб — 6 месяцев, а вес — около 30 граммов. Белый амур считается ценной рыбой семейства карповых. Взрослая особь может достигнуть в своем росте длины 1,5 метра, а весе — 50 килограммов. Белый амур живет около 15 лет. Эта рыба питается растениями на дне водоемов и не дает прудам заболачиваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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