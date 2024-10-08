Свердловская область заработает десятки миллионов рублей на букмекерах

В Свердловской области налоги для букмекеров увеличат до 10 млн рублей

09 октября 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

За каждое помещение букмекерам придется заплатить в несколько раз больше Фото: Антон Белицкий © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил увеличить налоговую ставку для игорного бизнеса с трех до десяти миллионов рублей. Проект уже направлен в заксобрание региона, рассказал депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер. «Предлагается внести в закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года Nº36-03 изменение, предусматривающее установление налоговой ставки по налогу на игорный бизнес в отношении процессинговых центров интерактивных ставок букмекерской конторы в размере десяти миллионов рублей за один такой процессинговый центр», — написал Вегнер на странице в соцсети «ВКонтакте». В таких помещениях букмекер ведет учет ставок и рассчитывает выплаты. Отмечается, что в настоящее время многие владельцы игорного бизнеса предоставляют нулевые налоговые отчеты, что и послужило причиной для пересмотра налоговых ставок. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2025-го, что станет первым подобным повышением за последние семь лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил увеличить налоговую ставку для игорного бизнеса с трех до десяти миллионов рублей. Проект уже направлен в заксобрание региона, рассказал депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер. «Предлагается внести в закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года Nº36-03 изменение, предусматривающее установление налоговой ставки по налогу на игорный бизнес в отношении процессинговых центров интерактивных ставок букмекерской конторы в размере десяти миллионов рублей за один такой процессинговый центр», — написал Вегнер на странице в соцсети «ВКонтакте». В таких помещениях букмекер ведет учет ставок и рассчитывает выплаты. Отмечается, что в настоящее время многие владельцы игорного бизнеса предоставляют нулевые налоговые отчеты, что и послужило причиной для пересмотра налоговых ставок. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2025-го, что станет первым подобным повышением за последние семь лет.