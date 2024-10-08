08 октября 2024

Свердловская область заработает десятки миллионов рублей на букмекерах

В Свердловской области налоги для букмекеров увеличат до 10 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Москва, букмекерская контора, ставки, тотализатор, спорт, вывеска
За каждое помещение букмекерам придется заплатить в несколько раз больше Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил увеличить налоговую ставку для игорного бизнеса с трех до десяти миллионов рублей. Проект уже направлен в заксобрание региона, рассказал депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер.

«Предлагается внести в закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года Nº36-03 изменение, предусматривающее установление налоговой ставки по налогу на игорный бизнес в отношении процессинговых центров интерактивных ставок букмекерской конторы в размере десяти миллионов рублей за один такой процессинговый центр», — написал Вегнер на странице в соцсети «ВКонтакте». В таких помещениях букмекер ведет учет ставок и рассчитывает выплаты.

Отмечается, что в настоящее время многие владельцы игорного бизнеса предоставляют нулевые налоговые отчеты, что и послужило причиной для пересмотра налоговых ставок. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2025-го, что станет первым подобным повышением за последние семь лет.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил увеличить налоговую ставку для игорного бизнеса с трех до десяти миллионов рублей. Проект уже направлен в заксобрание региона, рассказал депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер. «Предлагается внести в закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года Nº36-03 изменение, предусматривающее установление налоговой ставки по налогу на игорный бизнес в отношении процессинговых центров интерактивных ставок букмекерской конторы в размере десяти миллионов рублей за один такой процессинговый центр», — написал Вегнер на странице в соцсети «ВКонтакте». В таких помещениях букмекер ведет учет ставок и рассчитывает выплаты. Отмечается, что в настоящее время многие владельцы игорного бизнеса предоставляют нулевые налоговые отчеты, что и послужило причиной для пересмотра налоговых ставок. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2025-го, что станет первым подобным повышением за последние семь лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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