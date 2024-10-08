Свердловская область заработает десятки миллионов рублей на букмекерах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил увеличить налоговую ставку для игорного бизнеса с трех до десяти миллионов рублей. Проект уже направлен в заксобрание региона, рассказал депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер.
«Предлагается внести в закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года Nº36-03 изменение, предусматривающее установление налоговой ставки по налогу на игорный бизнес в отношении процессинговых центров интерактивных ставок букмекерской конторы в размере десяти миллионов рублей за один такой процессинговый центр», — написал Вегнер на странице в соцсети «ВКонтакте». В таких помещениях букмекер ведет учет ставок и рассчитывает выплаты.
Отмечается, что в настоящее время многие владельцы игорного бизнеса предоставляют нулевые налоговые отчеты, что и послужило причиной для пересмотра налоговых ставок. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2025-го, что станет первым подобным повышением за последние семь лет.
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