Мэр Афанасьев подвергнет Тюмень глобальной перестройке. Эксклюзив

09 октября 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Максим Афанасьев считает, что Тюмени не хватает амбиций Фото: Ася Бронникова © URA.RU Новый градоначальник Тюмени Максим Афанасьев на своем посту проработал первые сто дней — он вступил в должность 1 июля. Что удалось за этот срок и почему, по мнению мэра, Тюмени не хватает амбиций, читайте в интервью Максима Афанасьева на URA.RU. О первых вызовах Максим Викторович, 100 дней назад вы впервые взглянули на Тюмень глазами мэра. За что зацепился взгляд в первую очередь? Первый вызов — работа общественного транспорта. У нас было колоссальное количество сообщений о нарушении графика, не хватало водителей из-за низкой оплаты труда. Мы подняли зарплаты водителям с 50 до 80 тысяч рублей, приняли решение предоставлять муниципальное жилье для тех, кто готов работать не менее трех. Одна из главных городских проблем — расчистка городских территорий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Второе — в Тюмени было много заросших территорий, сухостойных деревьев, в некоторых частях города были такие дебри, что пешеходы не могли пройти. Я выделил дополнительное финансирование, чтобы поухаживать за зелеными насаждениями. В дальнейшем эта работа будет вестись на плановой основе. И третье — увеличение количества зеленых зон. В ноябре откроется парк имени Лагунова площадью 40 га. Продолжается работа над Комарово-парк, присматриваемся и к бывшей деревне Труфаново, где большой лесопарк, к Плехановскому бору и территории в районе пруда Лесной. В планах и увеличение площади экопарка Затюменский. О новом позиционировании Ваша самая амбициозная задумка о Тюмени? Когда я жил в Тюмени до переезда в Тобольск, мне казалось, здесь вообще все классно. Когда я уехал, то поймал себе на мысли, что у Тюмени есть необходимость усилить амбицию с точки зрения узнаваемости. Людям нужна гордость. И я бы хотел, чтобы мы не надумывали, а использовали то, что исторически у нас сложилось. А уже потом сюда надеваются и термы, и нефтегазовый сервис. Вы совместно с командой создали в Тобольске мастер-план развития города. Планируете в Тюмени создать такой же? Реконструкция улицы Ленина — часть амбициозного плана по созданию витрины Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Да, планируем. Я себе ставлю задачу сделать фокус на создание витрины Тюмени через трансформацию ее исторического имени. У нас есть так называемое рекреационное кольцо, включающее в себя улицу Республику и Ленина от Мориса Тореза до Строительной Академии. И чтобы эти 5,5 км правильно запрограммировать, нужно со всеми проговорить и сценарий в этот мастер-план заложить. Как появится сценарий, будет архитектура, будут картинки и реализация. Хотелось бы, чтобы наш город был настоящим музеем под открытым небом. Я точно вижу, что Тюмень — это ворота Сибири, первый город Сибири. А мы эти неоспоримые факты пока не имеем возможности раскрыть должным образом. О переменах В мэрии много новых лиц, много кадровых потерь. Как вы реагируете на эти перемены? Справляется ли аппарат с этим вызовом? Настроение коллег зависит от настроения его руководителя. Если есть ясность и спокойствие у руководителя, то и у команды не будет волнений и сомнений. Для меня это уже второй опыт формирования команды — когда я пять лет назад ушел в Тобольск, у меня такая же была ситуация. И сейчас я даже рад, что на 80% обновил команду руководящего состава. Для Тюмени столь масштабные изменения в сжатый период непривычны. Понимаю, что это беспрецедентная история. Но уверен, у нас получится. То есть, перемены к лучшему, да? Определенно. Как пел Виктор Цой, мы ждем перемен и перемен требуют наши сердца. По мнению мэра, перемены всегда ведут к лучшему Фото: Денис Моргунов © URA.RU Горожане как вас приняли? Знаем, что тоболяки к вам относились очень тепло… Я люблю разговаривать с горожанами — это всегда хорошая обратная связь и часто неожиданные наметки. К примеру, недавно была такая интересная встреча с бабушкой около Знаменского собора. Она меня догоняет и говорит, узнала вас, вот хочу поговорить. И свою боль мне излила о том, что нужно центральный иконостас в храме менять. Попросила меня к этому вопросу подключиться. Постараемся помочь. О чем мечтаете? Чтобы был в нашей стране мир. Это даст нам возможность двигаться быстрыми, динамичными шагами. Желание у нас есть. Нужно еще немного терпения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый градоначальник Тюмени Максим Афанасьев на своем посту проработал первые сто дней — он вступил в должность 1 июля. Что удалось за этот срок и почему, по мнению мэра, Тюмени не хватает амбиций, читайте в интервью Максима Афанасьева на URA.RU. Максим Викторович, 100 дней назад вы впервые взглянули на Тюмень глазами мэра. За что зацепился взгляд в первую очередь? Первый вызов — работа общественного транспорта. У нас было колоссальное количество сообщений о нарушении графика, не хватало водителей из-за низкой оплаты труда. Мы подняли зарплаты водителям с 50 до 80 тысяч рублей, приняли решение предоставлять муниципальное жилье для тех, кто готов работать не менее трех. Второе — в Тюмени было много заросших территорий, сухостойных деревьев, в некоторых частях города были такие дебри, что пешеходы не могли пройти. Я выделил дополнительное финансирование, чтобы поухаживать за зелеными насаждениями. В дальнейшем эта работа будет вестись на плановой основе. И третье — увеличение количества зеленых зон. В ноябре откроется парк имени Лагунова площадью 40 га. Продолжается работа над Комарово-парк, присматриваемся и к бывшей деревне Труфаново, где большой лесопарк, к Плехановскому бору и территории в районе пруда Лесной. В планах и увеличение площади экопарка Затюменский. Ваша самая амбициозная задумка о Тюмени? Когда я жил в Тюмени до переезда в Тобольск, мне казалось, здесь вообще все классно. Когда я уехал, то поймал себе на мысли, что у Тюмени есть необходимость усилить амбицию с точки зрения узнаваемости. Людям нужна гордость. И я бы хотел, чтобы мы не надумывали, а использовали то, что исторически у нас сложилось. А уже потом сюда надеваются и термы, и нефтегазовый сервис. Вы совместно с командой создали в Тобольске мастер-план развития города. Планируете в Тюмени создать такой же? Да, планируем. Я себе ставлю задачу сделать фокус на создание витрины Тюмени через трансформацию ее исторического имени. У нас есть так называемое рекреационное кольцо, включающее в себя улицу Республику и Ленина от Мориса Тореза до Строительной Академии. И чтобы эти 5,5 км правильно запрограммировать, нужно со всеми проговорить и сценарий в этот мастер-план заложить. Как появится сценарий, будет архитектура, будут картинки и реализация. Хотелось бы, чтобы наш город был настоящим музеем под открытым небом. Я точно вижу, что Тюмень — это ворота Сибири, первый город Сибири. А мы эти неоспоримые факты пока не имеем возможности раскрыть должным образом. В мэрии много новых лиц, много кадровых потерь. Как вы реагируете на эти перемены? Справляется ли аппарат с этим вызовом? Настроение коллег зависит от настроения его руководителя. Если есть ясность и спокойствие у руководителя, то и у команды не будет волнений и сомнений. Для меня это уже второй опыт формирования команды — когда я пять лет назад ушел в Тобольск, у меня такая же была ситуация. И сейчас я даже рад, что на 80% обновил команду руководящего состава. Для Тюмени столь масштабные изменения в сжатый период непривычны. Понимаю, что это беспрецедентная история. Но уверен, у нас получится. То есть, перемены к лучшему, да? Определенно. Как пел Виктор Цой, мы ждем перемен и перемен требуют наши сердца. Горожане как вас приняли? Знаем, что тоболяки к вам относились очень тепло… Я люблю разговаривать с горожанами — это всегда хорошая обратная связь и часто неожиданные наметки. К примеру, недавно была такая интересная встреча с бабушкой около Знаменского собора. Она меня догоняет и говорит, узнала вас, вот хочу поговорить. И свою боль мне излила о том, что нужно центральный иконостас в храме менять. Попросила меня к этому вопросу подключиться. Постараемся помочь. О чем мечтаете? Чтобы был в нашей стране мир. Это даст нам возможность двигаться быстрыми, динамичными шагами. Желание у нас есть. Нужно еще немного терпения.