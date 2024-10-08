В Челябинске экстренно госпитализировали героя СВО, которого выгнали из больницы

Кавалера двух орденов Мужества, подполковника Артура Зарипова из Кунашака (Челябинская область), которого выгнали из военного госпиталя, спустя меньше суток экстренно положили на лечение в горбольницу №1 Челябинска. Об этом URA.RU рассказал сам военный.
«Я нуждаюсь в медицинской помощи. Приехал на прием к оториноларингологу в горбольницу №1 Челябинска. После осмотра меня экстренно госпитализировали», — сообщил URA.RU Зарипов.
Ранее военный проходил лечение в филиале №1 ФГКУ «354 ВКГ» МО РФ. Но от туда его выгнали по приказу начальника филиала. Тогда Зарипов попросил направить его на лечение в екатеринбургский или в один из московских госпиталей. Но получил отказ. Вместо этого его собирались поездом отправить в Хабаровск.
«Почему именно Хабаровск? Сам не понимаю. Мне нужна медицинская помощь, а не путешествия», — отмечает военный.
На этом история не закончилась. По словам Зарипова, в военном госпитале, из которого его выгнали, узнали о госпитализации в ГКБ №1 и приняли решение объявить военнослужащего самовольщиком.
URA.RU связалось с госпиталем. Там попросили отправить им письменный запрос. Ранее по ситуации с Зариповым агентство направляло запросы в пресс-службы Министерства обороны РФ, Генпрокуратуры РФ, уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко. Ответы будут опубликованы после их получения.
Зарипов проходит курс лечения с осени 2022 года. В результате боестолкновения с ВСУ военный получил множество тяжелых ранений: проникающее ранение левого глаза, осколочное ранение горла с повреждением гортани, множественное слепое ранение правого плеча, осколочное ранение левого бедра с закрытым переломом бедра. Сейчас он делает все возможное, чтобы скорее вернуться на службу.
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