В Челябинске экстренно госпитализировали героя СВО, которого выгнали из больницы

09 октября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Артура Зарипова экстренно госпитализировали в ГКБ №1 Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кавалера двух орденов Мужества, подполковника Артура Зарипова из Кунашака (Челябинская область), которого выгнали из военного госпиталя, спустя меньше суток экстренно положили на лечение в горбольницу №1 Челябинска. Об этом URA.RU рассказал сам военный. «Я нуждаюсь в медицинской помощи. Приехал на прием к оториноларингологу в горбольницу №1 Челябинска. После осмотра меня экстренно госпитализировали», — сообщил URA.RU Зарипов. Ранее военный проходил лечение в филиале №1 ФГКУ «354 ВКГ» МО РФ. Но от туда его выгнали по приказу начальника филиала. Тогда Зарипов попросил направить его на лечение в екатеринбургский или в один из московских госпиталей. Но получил отказ. Вместо этого его собирались поездом отправить в Хабаровск. «Почему именно Хабаровск? Сам не понимаю. Мне нужна медицинская помощь, а не путешествия», — отмечает военный. На этом история не закончилась. По словам Зарипова, в военном госпитале, из которого его выгнали, узнали о госпитализации в ГКБ №1 и приняли решение объявить военнослужащего самовольщиком. URA.RU связалось с госпиталем. Там попросили отправить им письменный запрос. Ранее по ситуации с Зариповым агентство направляло запросы в пресс-службы Министерства обороны РФ, Генпрокуратуры РФ, уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко. Ответы будут опубликованы после их получения. Статья по теме Челябинский офицер прикрывал отход своих бойцов и спасся чудом Зарипов проходит курс лечения с осени 2022 года. В результате боестолкновения с ВСУ военный получил множество тяжелых ранений: проникающее ранение левого глаза, осколочное ранение горла с повреждением гортани, множественное слепое ранение правого плеча, осколочное ранение левого бедра с закрытым переломом бедра. Сейчас он делает все возможное, чтобы скорее вернуться на службу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кавалера двух орденов Мужества, подполковника Артура Зарипова из Кунашака (Челябинская область), которого выгнали из военного госпиталя, спустя меньше суток экстренно положили на лечение в горбольницу №1 Челябинска. Об этом URA.RU рассказал сам военный. «Я нуждаюсь в медицинской помощи. Приехал на прием к оториноларингологу в горбольницу №1 Челябинска. После осмотра меня экстренно госпитализировали», — сообщил URA.RU Зарипов. Ранее военный проходил лечение в филиале №1 ФГКУ «354 ВКГ» МО РФ. Но от туда его выгнали по приказу начальника филиала. Тогда Зарипов попросил направить его на лечение в екатеринбургский или в один из московских госпиталей. Но получил отказ. Вместо этого его собирались поездом отправить в Хабаровск. «Почему именно Хабаровск? Сам не понимаю. Мне нужна медицинская помощь, а не путешествия», — отмечает военный. На этом история не закончилась. По словам Зарипова, в военном госпитале, из которого его выгнали, узнали о госпитализации в ГКБ №1 и приняли решение объявить военнослужащего самовольщиком. URA.RU связалось с госпиталем. Там попросили отправить им письменный запрос. Ранее по ситуации с Зариповым агентство направляло запросы в пресс-службы Министерства обороны РФ, Генпрокуратуры РФ, уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко. Ответы будут опубликованы после их получения. Зарипов проходит курс лечения с осени 2022 года. В результате боестолкновения с ВСУ военный получил множество тяжелых ранений: проникающее ранение левого глаза, осколочное ранение горла с повреждением гортани, множественное слепое ранение правого плеча, осколочное ранение левого бедра с закрытым переломом бедра. Сейчас он делает все возможное, чтобы скорее вернуться на службу.