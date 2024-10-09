ГИББД планирует запретить устанавливать мощные двигатели на авто

ГИБДД хочет запретить ставить на машины двигатели, мощность которых превосходит более чем на 25% характеристики штатного мотора. Об этом пишет «Коммерсант».
«Поправки вводят полный запрет на удлинение рамы машины, а также замену штатного двигателя на агрегат, максимальная мощность которого превышает на 25% параметры заводского мотора», — передает «Коммерсант». Это ужесточение мер безопасности предусмотрено проектом постановления правительства РФ. В пояснительной записке МВД пишет, что эта инициатива продвинута из соображений безопасности, так как мощные моторы могут порвать трансмиссию машины, что может привести к ДТП.
Ранее ГИБДД напомнило водителям о скоростном режиме. Особенно сделали упор на езду с несовершеннолетними детьми, подкрепив свои наставления фактом о том, что один из десяти погибших детей уходит из жизни из-за автомобильной аварии.
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