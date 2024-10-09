FT: у Украины практически закончились беспилотники

В ВСУ заявили о тотальном дефиците беспилотников. Об этом заявил глава украинской компании по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов.
«У государства нет средств, чтобы купить их», — передают слова Хасапова РИА «Новости». Стало известно, что компания не получает достаточного количества государственных контрактов для нормального функционирования.
Ранее на Украине признали критическую нехватку боеприпасов. Заместитель обороны страны Иван Гаврилюк заявил, что Украина остро нуждается в системах противовоздушной обороны, самолетах и ракетах. Киев надеется перекрыть нехватку снарядов массовым производством дронов.
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В ВСУ заявили о тотальном дефиците беспилотников. Об этом заявил глава украинской компании по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов. «У государства нет средств, чтобы купить их», — передают слова Хасапова РИА «Новости». Стало известно, что компания не получает достаточного количества государственных контрактов для нормального функционирования. Ранее на Украине признали критическую нехватку боеприпасов. Заместитель обороны страны Иван Гаврилюк заявил, что Украина остро нуждается в системах противовоздушной обороны, самолетах и ракетах. Киев надеется перекрыть нехватку снарядов массовым производством дронов.