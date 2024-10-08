Челябинцам не хватает мастеров на час, сантехников и сварщиков

Жители Челябинска пожаловались на нехватку рукастых специалистов для ремонта: мастеров на час, сантехников и сварщиков. Об этом сообщили 68% опрошенных, сообщает сервис «Консоль.Про».
«Наиболее дефицитным частным работником россияне считают сантехника — такой вариант ответа выбрали 35% респондентов. В топ специалистов, которых не хватает, также вошли комплексный рабочий (29%) и сварщик (11%)», — говорится в результатах опроса.
Каждый третий горожанин уточнил, что легко может найти необходимого специалиста по ремонту и не видит в этом проблемы. Среди опрошенных каждый пятый с радостью пошел бы учиться на комплексного рабочего (23%), еще 18% — на сварщика, столько же готовы выучиться на электрика.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!