08 октября 2024

Челябинцам не хватает мастеров на час, сантехников и сварщиков

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Интервью с Владимиром Чебыкиным. Челябинск, скульптура сантехника
В городе не хватает рукастых спуциалистов Фото:

Жители Челябинска пожаловались на нехватку рукастых специалистов для ремонта: мастеров на час, сантехников и сварщиков. Об этом сообщили 68% опрошенных, сообщает сервис «Консоль.Про».

«Наиболее дефицитным частным работником россияне считают сантехника — такой вариант ответа выбрали 35% респондентов. В топ специалистов, которых не хватает, также вошли комплексный рабочий (29%) и сварщик (11%)», — говорится в результатах опроса.

Каждый третий горожанин уточнил, что легко может найти необходимого специалиста по ремонту и не видит в этом проблемы. Среди опрошенных каждый пятый с радостью пошел бы учиться на комплексного рабочего (23%), еще 18% — на сварщика, столько же готовы выучиться на электрика.

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Жители Челябинска пожаловались на нехватку рукастых специалистов для ремонта: мастеров на час, сантехников и сварщиков. Об этом сообщили 68% опрошенных, сообщает сервис «Консоль.Про». «Наиболее дефицитным частным работником россияне считают сантехника — такой вариант ответа выбрали 35% респондентов. В топ специалистов, которых не хватает, также вошли комплексный рабочий (29%) и сварщик (11%)», — говорится в результатах опроса. Каждый третий горожанин уточнил, что легко может найти необходимого специалиста по ремонту и не видит в этом проблемы. Среди опрошенных каждый пятый с радостью пошел бы учиться на комплексного рабочего (23%), еще 18% — на сварщика, столько же готовы выучиться на электрика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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