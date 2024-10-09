В Совфеде поддержали ужесточение наказания за сокрытие номера авто

Совет Федерации РФ поддержал законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за сокрытие номера автомобиля с помощью спецустройств. Об этом стало известно на заседании Совфеда.
«СФ поддержал закон о лишении прав до полутора лет», — сообщили на заседании. Трансляцию обсуждения вел официальный сайт Совфеда. Подобное наказание последует за сокрытие номера автомобиля с помощью специальных устройств.
Госдума РФ 1 октября приняла соответствующий законопроект во втором и третьем чтении. Новый закон выделяет это нарушение в отдельную статью КоАП. За повторное вождение без номеров предусмотрено лишение прав на срок до полутора лет. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала эту инициативу, передает «РАПСИ».
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