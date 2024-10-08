Погода в Тюмени резко ухудшится и станет опасной

Тюменцев ждут снег, ветер и гололед
Снег (в том числе мокрый), гололед, штормовой ветер и низкая видимость на дорогах ожидаются в Тюменской области 10 и 11 октября. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«В южных районах Тюменской области и Тюмени ожидается ухудшение погодных условий. 10 октября — дождь, переходящий в мокрый снег, 11 октября — преимущественно снег, ухудшение видимости до 200 метров», — рассказали в инфоцентре.
Также сообщается о гололеде и штормовом ветре. Порывы будут достигать 19 метров в секунду.
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