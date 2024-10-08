08 октября 2024

Погода в Тюмени резко ухудшится и станет опасной

В Тюменской области 10 и 11 октября ожидается снег, гололед и штормовой ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцев ждут снег, ветер и гололед
Тюменцев ждут снег, ветер и гололед Фото:

Снег (в том числе мокрый), гололед, штормовой ветер и низкая видимость на дорогах ожидаются в Тюменской области 10 и 11 октября. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. 

«В южных районах Тюменской области и Тюмени ожидается ухудшение погодных условий. 10 октября — дождь, переходящий в мокрый снег, 11 октября — преимущественно снег, ухудшение видимости до 200 метров», — рассказали в инфоцентре.

Также сообщается о гололеде и штормовом ветре. Порывы будут достигать 19 метров в секунду.

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Снег (в том числе мокрый), гололед, штормовой ветер и низкая видимость на дорогах ожидаются в Тюменской области 10 и 11 октября. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.  «В южных районах Тюменской области и Тюмени ожидается ухудшение погодных условий. 10 октября — дождь, переходящий в мокрый снег, 11 октября — преимущественно снег, ухудшение видимости до 200 метров», — рассказали в инфоцентре. Также сообщается о гололеде и штормовом ветре. Порывы будут достигать 19 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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