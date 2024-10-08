Челябинцам советуют приобретать недооцененное вторичное жилье

В Челябинске разрыв цен между новостройками и жильем на вторичном рынке в сентябре вырос до 40%. На данный момент средняя стоимость квадратного метра в новых квартирах составляет 135 тысяч рублей, а в старых — 95 тысяч рублей за квадрат. Основатель и генеральный директор компании «ДАН-Недвижимость» Валентин Корытный рекомендует в такой ситуации отслеживать варианты и приобретать вторичное жилье.
«В сентябре аналитики зафиксировали самый значительный разрыв в цене между стоимостью квадратного метра вторичного жилья и новостройки, который доходит до 40%. Это исторический максимум последних лет. Очевидно, что этот рыночный дисбаланс со временем должен выровняться, однако сложно предсказать, когда это произойдет. В такой ситуации можно рекомендовать отслеживать выгодные варианты для приобретения недооцененной вторичной недвижимости», — поделился Корытный.
В первом квартале 2024 года именно Челябинск стал лидером среди городов-миллионников по темпам годового роста цен на вторичное жилье. По сравнению с первым кварталом 2023 года средняя цена квадратного метра выросла на 37,8%, до 91,8 тысяч рублей.
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