08 октября 2024

Челябинцам советуют приобретать недооцененное вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Разрыв в цене между стоимостью квадратного метра вторичного жилья и новостройки достиг 40%
Разрыв в цене между стоимостью квадратного метра вторичного жилья и новостройки достиг 40% Фото:

В Челябинске разрыв цен между новостройками и жильем на вторичном рынке в сентябре вырос до 40%. На данный момент средняя стоимость квадратного метра в новых квартирах составляет 135 тысяч рублей, а в старых — 95 тысяч рублей за квадрат. Основатель и генеральный директор компании «ДАН-Недвижимость» Валентин Корытный рекомендует в такой ситуации отслеживать варианты и приобретать вторичное жилье.

«В сентябре аналитики зафиксировали самый значительный разрыв в цене между стоимостью квадратного метра вторичного жилья и новостройки, который доходит до 40%. Это исторический максимум последних лет. Очевидно, что этот рыночный дисбаланс со временем должен выровняться, однако сложно предсказать, когда это произойдет. В такой ситуации можно рекомендовать отслеживать выгодные варианты для приобретения недооцененной вторичной недвижимости», — поделился Корытный.

В первом квартале 2024 года именно Челябинск стал лидером среди городов-миллионников по темпам годового роста цен на вторичное жилье. По сравнению с первым кварталом 2023 года средняя цена квадратного метра выросла на 37,8%, до 91,8 тысяч рублей. 

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В Челябинске разрыв цен между новостройками и жильем на вторичном рынке в сентябре вырос до 40%. На данный момент средняя стоимость квадратного метра в новых квартирах составляет 135 тысяч рублей, а в старых — 95 тысяч рублей за квадрат. Основатель и генеральный директор компании «ДАН-Недвижимость» Валентин Корытный рекомендует в такой ситуации отслеживать варианты и приобретать вторичное жилье. «В сентябре аналитики зафиксировали самый значительный разрыв в цене между стоимостью квадратного метра вторичного жилья и новостройки, который доходит до 40%. Это исторический максимум последних лет. Очевидно, что этот рыночный дисбаланс со временем должен выровняться, однако сложно предсказать, когда это произойдет. В такой ситуации можно рекомендовать отслеживать выгодные варианты для приобретения недооцененной вторичной недвижимости», — поделился Корытный. В первом квартале 2024 года именно Челябинск стал лидером среди городов-миллионников по темпам годового роста цен на вторичное жилье. По сравнению с первым кварталом 2023 года средняя цена квадратного метра выросла на 37,8%, до 91,8 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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