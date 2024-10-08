В Сургуте из больницы уволились сразу несколько гинекологов

Из городской клинической больницы Сургута (ХМАО) уволились несколько гинекологов. Оставшимся врачам в отделении теперь приходиться выполнять большой объем работы, сообщил URA.RU источник из сферы здравоохранения города.
«Из сургутской больницы недавно уволились несколько гинекологов. Нашли ли замену тем, кто ушел, — неизвестно. Врачи в гинекологическом отделении еще остались, но теперь на них свалился большой объем работы», — рассказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за разъяснениями к главврачу сургутской больницы Михаилу Курносикову. В беседе с агентством он заявил, что ситуация в гинекологическом отделении стабильная. «Не самая катастрофичная ситуация. Приходите на личную беседу, по телефону не буду комментировать подробно», — ответил Курносиков. «Впервые слышу о такой проблеме», — добавила завотделением гинекологии Гульнара Духина, с которой также связался журналист агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!