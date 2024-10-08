08 октября 2024

В Сургуте из больницы уволились сразу несколько гинекологов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Главврач больницы Курносиков заявил, что ситуация в отделении гинекологии не катастрофическая
Главврач больницы Курносиков заявил, что ситуация в отделении гинекологии не катастрофическая Фото:

Из городской клинической больницы Сургута (ХМАО) уволились несколько гинекологов. Оставшимся врачам в отделении теперь приходиться выполнять большой объем работы, сообщил URA.RU источник из сферы здравоохранения города.

«Из сургутской больницы недавно уволились несколько гинекологов. Нашли ли замену тем, кто ушел, — неизвестно. Врачи в гинекологическом отделении еще остались, но теперь на них свалился большой объем работы», — рассказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за разъяснениями к главврачу сургутской больницы Михаилу Курносикову. В беседе с агентством он заявил, что ситуация в гинекологическом отделении стабильная. «Не самая катастрофичная ситуация. Приходите на личную беседу, по телефону не буду комментировать подробно», — ответил Курносиков. «Впервые слышу о такой проблеме», — добавила завотделением гинекологии Гульнара Духина, с которой также связался журналист агентства.

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Из городской клинической больницы Сургута (ХМАО) уволились несколько гинекологов. Оставшимся врачам в отделении теперь приходиться выполнять большой объем работы, сообщил URA.RU источник из сферы здравоохранения города. «Из сургутской больницы недавно уволились несколько гинекологов. Нашли ли замену тем, кто ушел, — неизвестно. Врачи в гинекологическом отделении еще остались, но теперь на них свалился большой объем работы», — рассказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за разъяснениями к главврачу сургутской больницы Михаилу Курносикову. В беседе с агентством он заявил, что ситуация в гинекологическом отделении стабильная. «Не самая катастрофичная ситуация. Приходите на личную беседу, по телефону не буду комментировать подробно», — ответил Курносиков. «Впервые слышу о такой проблеме», — добавила завотделением гинекологии Гульнара Духина, с которой также связался журналист агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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