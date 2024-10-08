Политика Власть Полпред Жога обсудил с челябинским губернатором помощь ДНР и дал новые задачи 09 октября 2024 в 13:03 Размер текста - 17 + Артем Жога начал визит в Челябинск со встречи с Алексеем Текслером Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полпред президента в УрФО Артем Жога начал свое первый визит в Челябинск 9 октября со встречи с губернатором региона Алексеем Текслером. Как сообщили в пресс-службе полпредства, Жога поблагодарил Текслера за помощь Донецкой народной республике. «Полпред поблагодарил губернатора за шефскую помощь Ясиноватой и Волновахскому району ДНР. Южный Урал отремонтировал в регионе более 40 объектов. Кроме того, в октябре планируется сдать после восстановления два жилых дома в Авдеевке», — сообщили в пресс-службе. Жога отметил, что Челябинская область — это сильный промышленный регион, в котором активно развиваются новые инвестиционные проекты. Среди ближайших задач — формирование социально ориентированного бюджета на следующий год, поддержку военнослужащих, привлечение кадров в оборонно-промышленный комплекс, успешное прохождение отопительного сезона и завершение уборочной кампании. Алексей Текслер ответил, что современная Челябинская область — это регион, который знаменит не только машиностроением и металлургией, здесь активно развиваются новые, современные производства. Он также подчеркнул, что в числе приоритетов субъекта — это вся необходимая помощь российской армии, помощь в восстановлении Донбасса, реализация всех поставленных президентом задач. Жога приехал в Челябинск утром 9 октября. Ранее предполагалось, что первым из регионов Урала он посетит Курганскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Полпред президента в УрФО Артем Жога начал свое первый визит в Челябинск 9 октября со встречи с губернатором региона Алексеем Текслером. Как сообщили в пресс-службе полпредства, Жога поблагодарил Текслера за помощь Донецкой народной республике. «Полпред поблагодарил губернатора за шефскую помощь Ясиноватой и Волновахскому району ДНР. Южный Урал отремонтировал в регионе более 40 объектов. Кроме того, в октябре планируется сдать после восстановления два жилых дома в Авдеевке», — сообщили в пресс-службе. Жога отметил, что Челябинская область — это сильный промышленный регион, в котором активно развиваются новые инвестиционные проекты. Среди ближайших задач — формирование социально ориентированного бюджета на следующий год, поддержку военнослужащих, привлечение кадров в оборонно-промышленный комплекс, успешное прохождение отопительного сезона и завершение уборочной кампании. Алексей Текслер ответил, что современная Челябинская область — это регион, который знаменит не только машиностроением и металлургией, здесь активно развиваются новые, современные производства. Он также подчеркнул, что в числе приоритетов субъекта — это вся необходимая помощь российской армии, помощь в восстановлении Донбасса, реализация всех поставленных президентом задач. Жога приехал в Челябинск утром 9 октября. Ранее предполагалось, что первым из регионов Урала он посетит Курганскую область. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям