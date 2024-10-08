08 октября 2024

Полпред Жога обсудил с челябинским губернатором помощь ДНР и дал новые задачи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор доверенных лиц штаба кандидата в президенты с президентом России Владимиром Путиным. Москва, жога артем
Артем Жога начал визит в Челябинск со встречи с Алексеем Текслером Фото:

Полпред президента в УрФО Артем Жога начал свое первый визит в Челябинск 9 октября со встречи с губернатором региона Алексеем Текслером. Как сообщили в пресс-службе полпредства, Жога поблагодарил Текслера за помощь Донецкой народной республике.

«Полпред поблагодарил губернатора за шефскую помощь Ясиноватой и Волновахскому району ДНР. Южный Урал отремонтировал в регионе более 40 объектов. Кроме того, в октябре планируется сдать после восстановления два жилых дома в Авдеевке», — сообщили в пресс-службе.

Жога отметил, что Челябинская область — это сильный промышленный регион, в котором активно развиваются новые инвестиционные проекты. Среди ближайших задач — формирование социально ориентированного бюджета на следующий год, поддержку военнослужащих, привлечение кадров в оборонно-промышленный комплекс, успешное прохождение отопительного сезона и завершение уборочной кампании.

Алексей Текслер ответил, что современная Челябинская область — это регион, который знаменит не только машиностроением и металлургией, здесь активно развиваются новые, современные производства. Он также подчеркнул, что в числе приоритетов субъекта — это вся необходимая помощь российской армии, помощь в восстановлении Донбасса, реализация всех поставленных президентом задач.

Жога приехал в Челябинск утром 9 октября. Ранее предполагалось, что первым из регионов Урала он посетит Курганскую область.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полпред президента в УрФО Артем Жога начал свое первый визит в Челябинск 9 октября со встречи с губернатором региона Алексеем Текслером. Как сообщили в пресс-службе полпредства, Жога поблагодарил Текслера за помощь Донецкой народной республике. «Полпред поблагодарил губернатора за шефскую помощь Ясиноватой и Волновахскому району ДНР. Южный Урал отремонтировал в регионе более 40 объектов. Кроме того, в октябре планируется сдать после восстановления два жилых дома в Авдеевке», — сообщили в пресс-службе. Жога отметил, что Челябинская область — это сильный промышленный регион, в котором активно развиваются новые инвестиционные проекты. Среди ближайших задач — формирование социально ориентированного бюджета на следующий год, поддержку военнослужащих, привлечение кадров в оборонно-промышленный комплекс, успешное прохождение отопительного сезона и завершение уборочной кампании. Алексей Текслер ответил, что современная Челябинская область — это регион, который знаменит не только машиностроением и металлургией, здесь активно развиваются новые, современные производства. Он также подчеркнул, что в числе приоритетов субъекта — это вся необходимая помощь российской армии, помощь в восстановлении Донбасса, реализация всех поставленных президентом задач. Жога приехал в Челябинск утром 9 октября. Ранее предполагалось, что первым из регионов Урала он посетит Курганскую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...