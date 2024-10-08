Бронемашины, робот и ракеты: что покажут полпреду Жоге в Кургане. Видео

Новому полпреду Жоге покажут бронемашины и ракеты в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полпред президента РФ Артем Жога посетит оборонные завода Кургана
Полпред президента РФ Артем Жога посетит оборонные завода Кургана Фото:
новость из сюжета
Смена полпреда Путина на Урале

Новому полпреду президента РФ в УрФО Артеме Жоге в ходе визита в Курган покажут обновленные боевые машины БМП-3 и БМД-4, которые активно используются в зоне СВО. Новую разработку — робота «Каракал» и производство ракет. Подробнее о военной технике, которую покажут полпреду на оборонных заводах — в материале URA.RU.

Королева пехоты — БМП-3

Боевая машина пехоты БМП-3 — одно из главных достижений военного машиностроения не только в Курганской области, но и во всей стране. Бронетехника ,высоко зарекомендовавшая себя в зоне спецоперации, производится в цехах оборонного предприятия «Курганмашзавод». Легендарную «Тройку» часто сравнивают по своим характеристикам с легким танком. В отличие от аналогичной техники стран НАТО, БМП-3 оснащена мощной пушкой на 100-мм и 30-мм спаренной автоматической пушкой. Бронированная машина обладает способностью эффективно перемещаться как по суше, так и по водным пространствам. БМП-3 регулярно отгружаются Минобороны РФ в рамках госзаказа. Технику комплектуют комплексами дополнительной защитой — бронеэкранами и противокумулятивными решетками. Также «тройки» оснащают защитой от беспилотников — противодронным мангалом. Роботизированной версией БМП можно управлять в дистанционном режиме. 

Броня крылатой пехоты — десантная бронемашина БМД-4М

Модернизированная боевая машина десанта БМД-4М предназначена для транспортировки личного состава ВДВ, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. Бронетехника может десантироваться парашютным или посадочным способом. В состав базового вооружения входят 100-мм и 30-мм автоматические пушки, пулемет калибром 7,62 мм и ПТУР. Технику поставляют в войска с дополнительными комплектами защиты. БМД-4М как и «тройки» активно помогает российским военнослужащим в боевых действиях с ВСУ. 

Хищный «Каракал» — гусеничный робот-разведчик

Гусеничная платформа легкого класса «Каракал» является новой разработкой «Курганмашзавода». Роботом можно управлять удаленно с помощью пульта на расстоянии до двух километров. Разработка оснащена камерами, тепловизором, системой навигации и радиопередатчиком. На платформу можно размещать дополнительное оборудование. Грузоподъемность робота более 500 килограммов. «Каракал» можно использовать для перевозки боеприпасов и эвакуации раненых с поля боя. В августе робота презентовали на международной выставке-форуме «Армия-2024» в Подмосковье. 

Производство ракет

На предприятие «Курганприбор» полпреду Жоге планируют показать цеха по производству авиационных боеприпасов. В частности, на заводе по поручению экс-главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, налажено создание ракет малой дальности и ближнего высокоманевренного воздушного боя. Боеприпасы представлены во всех родах войск. Предприятию принадлежит не менее 60% от всего объема продукции в стране. 

Ранее URA.RU писало, что новый полпред Жога начнет свой тур по Уралу с Кургана. В ходе поездки он встретится с губернатором Вадимом Шумковым и посетит оборонные предприятия города. Жога был назначен полпредом президента в УрФО 2 октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новому полпреду президента РФ в УрФО Артеме Жоге в ходе визита в Курган покажут обновленные боевые машины БМП-3 и БМД-4, которые активно используются в зоне СВО. Новую разработку — робота «Каракал» и производство ракет. Подробнее о военной технике, которую покажут полпреду на оборонных заводах — в материале URA.RU. Королева пехоты — БМП-3 Боевая машина пехоты БМП-3 — одно из главных достижений военного машиностроения не только в Курганской области, но и во всей стране. Бронетехника ,высоко зарекомендовавшая себя в зоне спецоперации, производится в цехах оборонного предприятия «Курганмашзавод». Легендарную «Тройку» часто сравнивают по своим характеристикам с легким танком. В отличие от аналогичной техники стран НАТО, БМП-3 оснащена мощной пушкой на 100-мм и 30-мм спаренной автоматической пушкой. Бронированная машина обладает способностью эффективно перемещаться как по суше, так и по водным пространствам. БМП-3 регулярно отгружаются Минобороны РФ в рамках госзаказа. Технику комплектуют комплексами дополнительной защитой — бронеэкранами и противокумулятивными решетками. Также «тройки» оснащают защитой от беспилотников — противодронным мангалом. Роботизированной версией БМП можно управлять в дистанционном режиме.  Броня крылатой пехоты — десантная бронемашина БМД-4М Модернизированная боевая машина десанта БМД-4М предназначена для транспортировки личного состава ВДВ, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. Бронетехника может десантироваться парашютным или посадочным способом. В состав базового вооружения входят 100-мм и 30-мм автоматические пушки, пулемет калибром 7,62 мм и ПТУР. Технику поставляют в войска с дополнительными комплектами защиты. БМД-4М как и «тройки» активно помогает российским военнослужащим в боевых действиях с ВСУ.  Хищный «Каракал» — гусеничный робот-разведчик Гусеничная платформа легкого класса «Каракал» является новой разработкой «Курганмашзавода». Роботом можно управлять удаленно с помощью пульта на расстоянии до двух километров. Разработка оснащена камерами, тепловизором, системой навигации и радиопередатчиком. На платформу можно размещать дополнительное оборудование. Грузоподъемность робота более 500 килограммов. «Каракал» можно использовать для перевозки боеприпасов и эвакуации раненых с поля боя. В августе робота презентовали на международной выставке-форуме «Армия-2024» в Подмосковье.  Производство ракет На предприятие «Курганприбор» полпреду Жоге планируют показать цеха по производству авиационных боеприпасов. В частности, на заводе по поручению экс-главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, налажено создание ракет малой дальности и ближнего высокоманевренного воздушного боя. Боеприпасы представлены во всех родах войск. Предприятию принадлежит не менее 60% от всего объема продукции в стране.  Ранее URA.RU писало, что новый полпред Жога начнет свой тур по Уралу с Кургана. В ходе поездки он встретится с губернатором Вадимом Шумковым и посетит оборонные предприятия города. Жога был назначен полпредом президента в УрФО 2 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...