Происшествия Умер бывший футболист сборной России Артем Енин 09 октября 2024 в 13:10 Размер текста - 17 + На 49 году из жизни ушел Артем Енин Фото: Дмитрий Солнцев/Sport-Express/TASS Бывший футболист сборной России и клубов «Шинник» и «Урал» Артем Енин скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба ярославского «Шинника». «Артем Валерьевич Енин ушел из жизни 8 октября», — подтвердила пресс-служба клуба. Енин был известен своими выступлениями за «Шинник», где он провел 131 матч и забил шесть голов. Кроме того, он стал знаменитым после матча в составе национальной сборной России против Испании в 1998 году. После завершения игровой карьеры Артем Енин продолжал работать в футболе, занимаясь воспитанием молодых спортсменов в ЦПЮФ «Шинник». Футбольный клуб, спортивная общественность города и области, все болельщики команды выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким футболиста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший футболист сборной России и клубов «Шинник» и «Урал» Артем Енин скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба ярославского «Шинника». «Артем Валерьевич Енин ушел из жизни 8 октября», — подтвердила пресс-служба клуба. Енин был известен своими выступлениями за «Шинник», где он провел 131 матч и забил шесть голов. Кроме того, он стал знаменитым после матча в составе национальной сборной России против Испании в 1998 году. После завершения игровой карьеры Артем Енин продолжал работать в футболе, занимаясь воспитанием молодых спортсменов в ЦПЮФ «Шинник». Футбольный клуб, спортивная общественность города и области, все болельщики команды выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким футболиста. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям