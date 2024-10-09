Умер бывший футболист сборной России Артем Енин

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На 49 году из жизни ушел Артем Енин Фото:

Бывший футболист сборной России и клубов «Шинник» и «Урал» Артем Енин скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба ярославского «Шинника».

«Артем Валерьевич Енин ушел из жизни 8 октября», — подтвердила пресс-служба клуба. Енин был известен своими выступлениями за «Шинник», где он провел 131 матч и забил шесть голов. Кроме того, он стал знаменитым после матча в составе национальной сборной России против Испании в 1998 году.

После завершения игровой карьеры Артем Енин продолжал работать в футболе, занимаясь воспитанием молодых спортсменов в ЦПЮФ «Шинник». Футбольный клуб, спортивная общественность города и области, все болельщики команды выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким футболиста.

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Бывший футболист сборной России и клубов «Шинник» и «Урал» Артем Енин скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба ярославского «Шинника». «Артем Валерьевич Енин ушел из жизни 8 октября», — подтвердила пресс-служба клуба. Енин был известен своими выступлениями за «Шинник», где он провел 131 матч и забил шесть голов. Кроме того, он стал знаменитым после матча в составе национальной сборной России против Испании в 1998 году. После завершения игровой карьеры Артем Енин продолжал работать в футболе, занимаясь воспитанием молодых спортсменов в ЦПЮФ «Шинник». Футбольный клуб, спортивная общественность города и области, все болельщики команды выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким футболиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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