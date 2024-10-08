В Пермском крае в реках утонули семь детей

С начала 2024 года в Пермском крае в водоемах погибло 30 человек, в том числе семь детей. Об этом рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по Пермскому краю Вадим Арамилев на брифинге для журналистов.
«В период купального сезона зарегистрировано 41 происшествие. Погибло 30 человек, из них 7 детей», — сообщил Арамилев.
Он добавил, что причинами гибели детей стало купание в необорудованных местах без присмотра взрослых. Кроме этого, одной из причин смерти взрослых на водоемах стало употребление алкоголя. Арамилев отметил, что в 2024 году для безопасности отдыхающих оборудовали дополнительные места для купания. В организованных местах отдыха происшествий не было.
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