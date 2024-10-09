Пропавшая под Тобольском мама тренера сборной по биатлону найдена мертвой

Нина Кугаевская ушла собирать грибы утром 10 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тобольском районе нашли мертвой 82-х летнюю Нину Кугаевскую, которая пропала месяц назад. Об этом URA.RU сообщили по телефону горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт». Женщину искали с 10 сентября, она является матерью тренера сборной Тюменской области по биатлону Максима Кугаевского.

«Нина Александровна (1942 года рождения), заблудилась в лесу 10 сентября, после пропала без вести. Найдена мертвой. Вечером 8 октября поиск проводили родственники и они нашли несколько вещей Нины Александровны. После приехала полиция и ТОСЭР, они уже неподалеку обнаружили труп женщины», — сообщили URA.RU в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Нина Кугаевская ушла из дома утром 10 сентября, она отправилась за грибами. После она звонила родственникам и говорила, что у нее болит нога и она не может идти. Где она находится, женщина описать не смогла. Начиная с 11 сентября телефон пенсионерки разрядился, и она больше не выходила на связь. Искали женщину на протяжении всего этого времени, в поисках участвовал и сын пропавшей — тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский.