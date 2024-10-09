Новую высотку с детским садом в Челябинске построят к середине 2026 года. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая жилая площадь дома составит 17 тысяч 311 квадратных метров
Общая жилая площадь дома составит 17 тысяч 311 квадратных метров Фото:

В Челябинске новый 18-этажный дом со встроенным детским садом и объектами инженерной инфраструктуры по улице Ленина в ЖК комфорт-класса построят ко второму кварталу 2026 года. Общая жилая площадь дома составит 17 тысяч 311 квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске ко второму кварталу 2026 года построят 18-этажное здание со встроенным детским садом и объектами инженерной инфраструктуры площадью 17 тысяч 311 квадратных метров. Новую высотку возведут в новом ЖК комфорт-класса по адресу Ленина, 4», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

В 18-этажной высотке на четыре подъезда предусмотрено четыре пассажирских и два грузовых, грузопассажирских лифта. Также вне территории появится 187 мест для парковки автомобилей. На придомовой территории — 31 место. Всего в доме будет 332 квартиры. Также в высотке появится детский сад на 95 мест. На территории планируется сделать три детских и одну спортивную площадки. 

18-этажный дом комфорт-класса рассчитан на 332 квартиры
18-этажный дом комфорт-класса рассчитан на 332 квартиры
Фото:
Также в доме появится встроенный детсад на 95 мест
Также в доме появится встроенный детсад на 95 мест
Фото:

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В Челябинске новый 18-этажный дом со встроенным детским садом и объектами инженерной инфраструктуры по улице Ленина в ЖК комфорт-класса построят ко второму кварталу 2026 года. Общая жилая площадь дома составит 17 тысяч 311 квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске ко второму кварталу 2026 года построят 18-этажное здание со встроенным детским садом и объектами инженерной инфраструктуры площадью 17 тысяч 311 квадратных метров. Новую высотку возведут в новом ЖК комфорт-класса по адресу Ленина, 4», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В 18-этажной высотке на четыре подъезда предусмотрено четыре пассажирских и два грузовых, грузопассажирских лифта. Также вне территории появится 187 мест для парковки автомобилей. На придомовой территории — 31 место. Всего в доме будет 332 квартиры. Также в высотке появится детский сад на 95 мест. На территории планируется сделать три детских и одну спортивную площадки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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