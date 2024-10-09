В Челябинске новый 18-этажный дом со встроенным детским садом и объектами инженерной инфраструктуры по улице Ленина в ЖК комфорт-класса построят ко второму кварталу 2026 года. Общая жилая площадь дома составит 17 тысяч 311 квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске ко второму кварталу 2026 года построят 18-этажное здание со встроенным детским садом и объектами инженерной инфраструктуры площадью 17 тысяч 311 квадратных метров. Новую высотку возведут в новом ЖК комфорт-класса по адресу Ленина, 4», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
В 18-этажной высотке на четыре подъезда предусмотрено четыре пассажирских и два грузовых, грузопассажирских лифта. Также вне территории появится 187 мест для парковки автомобилей. На придомовой территории — 31 место. Всего в доме будет 332 квартиры. Также в высотке появится детский сад на 95 мест. На территории планируется сделать три детских и одну спортивную площадки.
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