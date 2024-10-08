08 октября 2024

В ХМАО компания молодежи устроила пожар в жилом доме, который сняла для отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодежь устроила пожар в жилом доме, который сняла для отдыха
Молодежь устроила пожар в жилом доме, который сняла для отдыха Фото:

Житель Лангепаса (ХМАО) рассказал, что лишился жилья из-за пожара, который устроили молодые люди. По его словам, они сняли дом для отдыха и случайно сожгли.

«Сдал дачу малолеткам. Мне и моей маме, где теперь жить!? Отметили день рождения!? Кто-то из [компании] бил по выхлопной трубе [печи в бане] где парились. Из-за этого произошел пожар», — написал югорчанин в сообществе «Вконтакте „Подслушано Лангепас“.

URA.RU запросило комментарий в полиции ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство писало, что пожарные Урая спасли человека из горящего дома. Пожар произошел в третьем микрорайоне города

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Житель Лангепаса (ХМАО) рассказал, что лишился жилья из-за пожара, который устроили молодые люди. По его словам, они сняли дом для отдыха и случайно сожгли. «Сдал дачу малолеткам. Мне и моей маме, где теперь жить!? Отметили день рождения!? Кто-то из [компании] бил по выхлопной трубе [печи в бане] где парились. Из-за этого произошел пожар», — написал югорчанин в сообществе «Вконтакте „Подслушано Лангепас“. URA.RU запросило комментарий в полиции ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало, что пожарные Урая спасли человека из горящего дома. Пожар произошел в третьем микрорайоне города
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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