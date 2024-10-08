В ХМАО компания молодежи устроила пожар в жилом доме, который сняла для отдыха

Житель Лангепаса (ХМАО) рассказал, что лишился жилья из-за пожара, который устроили молодые люди. По его словам, они сняли дом для отдыха и случайно сожгли.
«Сдал дачу малолеткам. Мне и моей маме, где теперь жить!? Отметили день рождения!? Кто-то из [компании] бил по выхлопной трубе [печи в бане] где парились. Из-за этого произошел пожар», — написал югорчанин в сообществе «Вконтакте „Подслушано Лангепас“.
URA.RU запросило комментарий в полиции ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее агентство писало, что пожарные Урая спасли человека из горящего дома. Пожар произошел в третьем микрорайоне города
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