В Челябинске на 12 часов задерживается самолет на Сургут. Скрин

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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, маски, пилот, эпидемия, летчик, авиация, сухой суперджет, самолет, экипаж самолета, суперджет, защитные маски
Планируется, что самолет вылетит ночью Фото:

В аэропорту Челябинска более чем на 12 часов задерживается вылет самолета на Сургут. Такая информация содержится на онлайн-табло аэропорта.

«В аэропорту г. Челябинска (Баландино) задержан к вылету рейс № 260 по маршруту Челябинск-Сургут авиакомпании «ЮТэйр». Время вылета по расписанию 13 часов 40 минут 9 октября. Планируемое время вылета — 2 часа 00 минут 10 октября.

Причиной задержки в аэропорту назвали позднее прибытие воздушного судна. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, соблюдение прав пассажиров находится на контроле ведомства.

Рейс на Сургут задерживается на 12 часов 20 минут
Рейс на Сургут задерживается на 12 часов 20 минут
Фото:

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В аэропорту Челябинска более чем на 12 часов задерживается вылет самолета на Сургут. Такая информация содержится на онлайн-табло аэропорта. «В аэропорту г. Челябинска (Баландино) задержан к вылету рейс № 260 по маршруту Челябинск-Сургут авиакомпании «ЮТэйр». Время вылета по расписанию 13 часов 40 минут 9 октября. Планируемое время вылета — 2 часа 00 минут 10 октября. Причиной задержки в аэропорту назвали позднее прибытие воздушного судна. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, соблюдение прав пассажиров находится на контроле ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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