В Челябинске на 12 часов задерживается самолет на Сургут. Скрин

09 октября 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Планируется, что самолет вылетит ночью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Челябинска более чем на 12 часов задерживается вылет самолета на Сургут. Такая информация содержится на онлайн-табло аэропорта. «В аэропорту г. Челябинска (Баландино) задержан к вылету рейс № 260 по маршруту Челябинск-Сургут авиакомпании «ЮТэйр». Время вылета по расписанию 13 часов 40 минут 9 октября. Планируемое время вылета — 2 часа 00 минут 10 октября. Причиной задержки в аэропорту назвали позднее прибытие воздушного судна. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, соблюдение прав пассажиров находится на контроле ведомства. Рейс на Сургут задерживается на 12 часов 20 минут Фото: скрин онлайн-табло челябинского аэропорта Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Челябинска более чем на 12 часов задерживается вылет самолета на Сургут. Такая информация содержится на онлайн-табло аэропорта. «В аэропорту г. Челябинска (Баландино) задержан к вылету рейс № 260 по маршруту Челябинск-Сургут авиакомпании «ЮТэйр». Время вылета по расписанию 13 часов 40 минут 9 октября. Планируемое время вылета — 2 часа 00 минут 10 октября. Причиной задержки в аэропорту назвали позднее прибытие воздушного судна. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, соблюдение прав пассажиров находится на контроле ведомства.