В аэропорту Челябинска более чем на 12 часов задерживается вылет самолета на Сургут. Такая информация содержится на онлайн-табло аэропорта.
«В аэропорту г. Челябинска (Баландино) задержан к вылету рейс № 260 по маршруту Челябинск-Сургут авиакомпании «ЮТэйр». Время вылета по расписанию 13 часов 40 минут 9 октября. Планируемое время вылета — 2 часа 00 минут 10 октября.
Причиной задержки в аэропорту назвали позднее прибытие воздушного судна. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, соблюдение прав пассажиров находится на контроле ведомства.
Рейс на Сургут задерживается на 12 часов 20 минут
Фото: скрин онлайн-табло челябинского аэропорта
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В аэропорту Челябинска более чем на 12 часов задерживается вылет самолета на Сургут. Такая информация содержится на онлайн-табло аэропорта. «В аэропорту г. Челябинска (Баландино) задержан к вылету рейс № 260 по маршруту Челябинск-Сургут авиакомпании «ЮТэйр». Время вылета по расписанию 13 часов 40 минут 9 октября. Планируемое время вылета — 2 часа 00 минут 10 октября. Причиной задержки в аэропорту назвали позднее прибытие воздушного судна. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, соблюдение прав пассажиров находится на контроле ведомства.