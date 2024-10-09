В полиции заявили о плохой подготовке Екатеринбурга к зиме

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции провели проверку готовности уборочной техники к зиме, в ходе которой выявили, что не все машины переоборудованы к сезону. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.
«По результатам проверки установлено, что не вся техника переоборудована и готова к уборке в зимний период. Также полицейские проверили наличие противогололедных материалов, которые необходимы для борьбы с наледью. Они заготовлены в достаточном количестве», — пояснили в ведомстве.
Госавтоинспекция взяла на особый контроль подготовку транспорта коммунальных служб к зимнему периоду. «В условиях неблагоприятной погоды неудовлетворительное состояние проезжей части является фактором, напрямую влияющим на безопасность дорожного движения», — подчеркнули в полиции.
При этом по данным агентства, проверочные мероприятия в екатеринбургских ДЭУ, на базах которых стоит техника, не проводились. Собеседник URA.RU в муниципальной власти пояснил, что 80% машин действительно не переведены на зимний регламент, но лишь потому, что в противном случае невозможно будет подметать дороги и собирать мусор.
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