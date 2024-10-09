В полиции заявили о плохой подготовке Екатеринбурга к зиме

Госавтоинспекция выявила недостатки в подготовке Екатеринбурга к зиме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые автомобили для УГИБДД по Свердловской области. Екатеринбург, полиция, гибдд, дорожно патрульная служба, дпс, построение полиции
ГАИ взяла на особый контроль подготовку уборочной техники к зиме Фото:

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции провели проверку готовности уборочной техники к зиме, в ходе которой выявили, что не все машины переоборудованы к сезону. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.

«По результатам проверки установлено, что не вся техника переоборудована и готова к уборке в зимний период. Также полицейские проверили наличие противогололедных материалов, которые необходимы для борьбы с наледью. Они заготовлены в достаточном количестве», — пояснили в ведомстве.

Госавтоинспекция взяла на особый контроль подготовку транспорта коммунальных служб к зимнему периоду. «В условиях неблагоприятной погоды неудовлетворительное состояние проезжей части является фактором, напрямую влияющим на безопасность дорожного движения», — подчеркнули в полиции.

При этом по данным агентства, проверочные мероприятия в екатеринбургских ДЭУ, на базах которых стоит техника, не проводились. Собеседник URA.RU в муниципальной власти пояснил, что 80% машин действительно не переведены на зимний регламент, но лишь потому, что в противном случае невозможно будет подметать дороги и собирать мусор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции провели проверку готовности уборочной техники к зиме, в ходе которой выявили, что не все машины переоборудованы к сезону. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «По результатам проверки установлено, что не вся техника переоборудована и готова к уборке в зимний период. Также полицейские проверили наличие противогололедных материалов, которые необходимы для борьбы с наледью. Они заготовлены в достаточном количестве», — пояснили в ведомстве. Госавтоинспекция взяла на особый контроль подготовку транспорта коммунальных служб к зимнему периоду. «В условиях неблагоприятной погоды неудовлетворительное состояние проезжей части является фактором, напрямую влияющим на безопасность дорожного движения», — подчеркнули в полиции. При этом по данным агентства, проверочные мероприятия в екатеринбургских ДЭУ, на базах которых стоит техника, не проводились. Собеседник URA.RU в муниципальной власти пояснил, что 80% машин действительно не переведены на зимний регламент, но лишь потому, что в противном случае невозможно будет подметать дороги и собирать мусор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...