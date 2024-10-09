Названы лауреаты Нобелевской премии по химии в 2024 году

Дэвид Бейкер стал лауреатом Нобелевской премии
Нобелевскую премию по химии 2024 года получили Дэвид Бейкер за «вычислительный дизайн белков» и Демис Хассабис с Джоном Джампером за «предсказание их структуры». Об этом рассказали в пресс-службе премии.
«Королевская шведская академия наук приняла решение присудить премию 2024 года по химии Дэвиду Бейкеру», — говорится в сообщении пресс-службы в соцсети X. Там добавили, что вторую половину премии присудили Демису Хассабису и Джону Джамперу за предсказание структуры белков.
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