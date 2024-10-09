Полпред Жога вручил награды Путина работникам челябинских предприятий. Фото

09 октября 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Артем Жога впервые приехал в Челябинск Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полпред президента в УрФО Артем Жога 9 октября в Челябинске вручил госнаграды 20 жителям региона. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, это сотрудники НПО «Электромашина», СКБ «Турбина» и ПАО «ЧМК». «Каждый труд почетен и должен быть оценен. Самое приятное — это награждение людей за их труд, за их заботу, за их отвагу, за их целеустремленность, за их патриотизм. Вы действительно большой тыл для наших парней на переднем крае. Спасибо вам огромное за ваш труд», — обратился к награждаемым Жога. Из 20 награжденных восемь человек награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Еще 12 жителям региона присвоены звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», «Заслуженный металлург Российской Федерации» и «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». Жога выразил им благодарность от президента страны. Полпред Жога приехал в Челябинск с рабочим визитом 9 октября. Это первый после назначения на пост визит полпреда в регион Урала за пределами Свердловской области, где находится его резиденция. Полпред вручил государственные награды Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Артем Жога поздравил награжденных от имени президента Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Награждение состоялось в резиденции губернатора Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента в УрФО Артем Жога 9 октября в Челябинске вручил госнаграды 20 жителям региона. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, это сотрудники НПО «Электромашина», СКБ «Турбина» и ПАО «ЧМК». «Каждый труд почетен и должен быть оценен. Самое приятное — это награждение людей за их труд, за их заботу, за их отвагу, за их целеустремленность, за их патриотизм. Вы действительно большой тыл для наших парней на переднем крае. Спасибо вам огромное за ваш труд», — обратился к награждаемым Жога. Из 20 награжденных восемь человек награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Еще 12 жителям региона присвоены звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», «Заслуженный металлург Российской Федерации» и «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». Жога выразил им благодарность от президента страны. Полпред Жога приехал в Челябинск с рабочим визитом 9 октября. Это первый после назначения на пост визит полпреда в регион Урала за пределами Свердловской области, где находится его резиденция.