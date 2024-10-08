08 октября 2024

Уральский полпред президента Жога приехал в Челябинск. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога, разное. Москва, жога артем
В Челябинск Артем Жога приехал уже в гражданском костюме Фото:
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Представитель президента в УрФО Артем Жога приехал с визитом в Челябинск. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.

«Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога сегодня работает в Челябинской области», — пояснили в пресс-службе полпредства. Программа визита пока не разглашается. По информации URA.RU, полпред намерен посетить ряд предприятий и знаковые места города.

Жога был назначен полпредом президента в УрФО 2 октября. Предполагалось, что свой тур по уральским регионам он начнет с Курганской области.

Визит начался со встречи с губернатором Алексеем Текслером
Визит начался со встречи с губернатором Алексеем Текслером
Фото:

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Представитель президента в УрФО Артем Жога приехал с визитом в Челябинск. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога сегодня работает в Челябинской области», — пояснили в пресс-службе полпредства. Программа визита пока не разглашается. По информации URA.RU, полпред намерен посетить ряд предприятий и знаковые места города. Жога был назначен полпредом президента в УрФО 2 октября. Предполагалось, что свой тур по уральским регионам он начнет с Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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