В Челябинск Артем Жога приехал уже в гражданском костюме
новость из сюжетаСмена полпреда Путина на Урале
Представитель президента в УрФО Артем Жога приехал с визитом в Челябинск. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.
«Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога сегодня работает в Челябинской области», — пояснили в пресс-службе полпредства. Программа визита пока не разглашается. По информации URA.RU, полпред намерен посетить ряд предприятий и знаковые места города.
Жога был назначен полпредом президента в УрФО 2 октября. Предполагалось, что свой тур по уральским регионам он начнет с Курганской области.
Визит начался со встречи с губернатором Алексеем Текслером
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