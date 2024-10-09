Зэка и подростка обвинили в изнасиловании свердловского школьника, подозрения падали и на силовиков

В Екатеринбурге бывшего зэка и подростка признали насильниками

09 октября 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

На скамье подсудимых — бывший зек и подросток Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Октябрьский райсуд Екатеринбурга приговорил к колонии 43-летнего бывшего зэка Сергея и подростка Эдгара, признав их виновными в изнасиловании школьника из Богдановича, передает корреспондент URA.RU. История противоречивая: во время разбирательства под подозрения попали прокурор, начальник полиции. А мама подростка, признанного судом пострадавшим, несколько раз меняла показания. И Сергей, и Эдгар отрицают свою вину. Гособвинитель во время прений попросил первому — 22 года колонии, второму — девять. «Суд постановил признать обоих виновными в совершении преступления. Назначить Сергею 15 лет колонии, Эдгару — восемь лет лишения свободы, взять его под стражу в зале суда», — озвучила судья. Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны. Осужденные обязаны выплатить по 700 тысяч рублей. История началась весной 2019 года. Когда мать пострадавшего обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности троих подростков, включая Эдгара. По ее словам, юноши несколько лет избивали и запугивали ее сына. Всего в деле три эпизода. Один раз, по версии следствия, мальчика изнасиловали палкой. Его якобы выловили на улице, натянули на него шапку, завели в квартиру, где и произошли ужасы. По делу Эдгар проходил в качестве свидетеля, остальных парней отправили в спецшколы. Мать пострадавшего была недовольна этим, поэтому стала повторно обращаться в надзорные ведомства. Тогда же она обвинила двух силовиков: ныне покойного прокурора Богдановича и начальника местной полиции. Но служебные проверки не подтвердили заявления женщины. При повторном разбирательстве, силовики стали проверять бывших зэков. Так в деле появился Сергей, который живет рядом с подростками. У них он несколько раз покупал кофе. Попав под обвинения, он отправился в СИЗО. Дело сначала рассматривали в суде Сухого Лога. Эдгару вменили три эпизода, Сергею — два. В ходе следствия установили, что следы ДНК на брюках пострадавшего не принадлежат никому из фигурантов. А подростки, которых отправили в спецшколы, заявили, что их заставили дать показания под давлением силовиков. Показания матери суд посчитал непоследовательными: она несколько раз в суде дополняла историю новыми эпизодами. В итоге в 2022-м суд вынес оправдательный приговор. Но решение не устояло в апелляции. Дело пустили на второй круг, но уже в Екатеринбурге. Адвокат Эдгара — Екатерина Кувалдина — считает подзащитного невиновным, и намерена обжаловать новый приговор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Октябрьский райсуд Екатеринбурга приговорил к колонии 43-летнего бывшего зэка Сергея и подростка Эдгара, признав их виновными в изнасиловании школьника из Богдановича, передает корреспондент URA.RU. История противоречивая: во время разбирательства под подозрения попали прокурор, начальник полиции. А мама подростка, признанного судом пострадавшим, несколько раз меняла показания. И Сергей, и Эдгар отрицают свою вину. Гособвинитель во время прений попросил первому — 22 года колонии, второму — девять. «Суд постановил признать обоих виновными в совершении преступления. Назначить Сергею 15 лет колонии, Эдгару — восемь лет лишения свободы, взять его под стражу в зале суда», — озвучила судья. Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны. Осужденные обязаны выплатить по 700 тысяч рублей. История началась весной 2019 года. Когда мать пострадавшего обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности троих подростков, включая Эдгара. По ее словам, юноши несколько лет избивали и запугивали ее сына. Всего в деле три эпизода. Один раз, по версии следствия, мальчика изнасиловали палкой. Его якобы выловили на улице, натянули на него шапку, завели в квартиру, где и произошли ужасы. По делу Эдгар проходил в качестве свидетеля, остальных парней отправили в спецшколы. Мать пострадавшего была недовольна этим, поэтому стала повторно обращаться в надзорные ведомства. Тогда же она обвинила двух силовиков: ныне покойного прокурора Богдановича и начальника местной полиции. Но служебные проверки не подтвердили заявления женщины. При повторном разбирательстве, силовики стали проверять бывших зэков. Так в деле появился Сергей, который живет рядом с подростками. У них он несколько раз покупал кофе. Попав под обвинения, он отправился в СИЗО. Дело сначала рассматривали в суде Сухого Лога. Эдгару вменили три эпизода, Сергею — два. В ходе следствия установили, что следы ДНК на брюках пострадавшего не принадлежат никому из фигурантов. А подростки, которых отправили в спецшколы, заявили, что их заставили дать показания под давлением силовиков. Показания матери суд посчитал непоследовательными: она несколько раз в суде дополняла историю новыми эпизодами. В итоге в 2022-м суд вынес оправдательный приговор. Но решение не устояло в апелляции. Дело пустили на второй круг, но уже в Екатеринбурге. Адвокат Эдгара — Екатерина Кувалдина — считает подзащитного невиновным, и намерена обжаловать новый приговор.