Иранские депутаты просят создать ядерное оружие из-за угрозы атаки Израиля

Группа из 39 иранских депутатов обратилась в Высший совет национальной безопасности Ирана с предложением пересмотреть национальную оборонную доктрину и разрешить разработку ядерного оружия. Инициатива была выдвинута на фоне угроз со стороны Израиля. По мнению депутатов, это требует изменений в оборонной политике страны.
«В Высший совет национальной безопасности направлено письмо, которое на данный момент подписали 39 депутатов. Тема письма — просьба пересмотреть оборонную доктрину исламской республики в области ядерного оружия», — подчеркнул инициатор обращения Эхлаки Амири в разговоре с Didban Iran. Инициатива вызвала широкий резонанс в политических кругах Ирана, так как она может значительно изменить текущую политику страны в области ядерного разоружения.
Накануне появилась информация, что Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана. Об этом заявляли в ЦРУ. За последние две недели конфликт на Ближнем Востоке заметно обострился. Тель-Авив инициировал массовые ракетные атаки как по Ливану, так и по Ирану.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.