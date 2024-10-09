Иранские депутаты просят создать ядерное оружие из-за угрозы атаки Израиля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Иране опасаются, что Израиль может использовать ядерное оружие
В Иране опасаются, что Израиль может использовать ядерное оружие Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Группа из 39 иранских депутатов обратилась в Высший совет национальной безопасности Ирана с предложением пересмотреть национальную оборонную доктрину и разрешить разработку ядерного оружия. Инициатива была выдвинута на фоне угроз со стороны Израиля. По мнению депутатов, это требует изменений в оборонной политике страны.

«В Высший совет национальной безопасности направлено письмо, которое на данный момент подписали 39 депутатов. Тема письма — просьба пересмотреть оборонную доктрину исламской республики в области ядерного оружия», — подчеркнул инициатор обращения Эхлаки Амири в разговоре с Didban Iran. Инициатива вызвала широкий резонанс в политических кругах Ирана, так как она может значительно изменить текущую политику страны в области ядерного разоружения.

Накануне появилась информация, что Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана. Об этом заявляли в ЦРУ. За последние две недели конфликт на Ближнем Востоке заметно обострился. Тель-Авив инициировал массовые ракетные атаки как по Ливану, так и по Ирану.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа из 39 иранских депутатов обратилась в Высший совет национальной безопасности Ирана с предложением пересмотреть национальную оборонную доктрину и разрешить разработку ядерного оружия. Инициатива была выдвинута на фоне угроз со стороны Израиля. По мнению депутатов, это требует изменений в оборонной политике страны. «В Высший совет национальной безопасности направлено письмо, которое на данный момент подписали 39 депутатов. Тема письма — просьба пересмотреть оборонную доктрину исламской республики в области ядерного оружия», — подчеркнул инициатор обращения Эхлаки Амири в разговоре с Didban Iran. Инициатива вызвала широкий резонанс в политических кругах Ирана, так как она может значительно изменить текущую политику страны в области ядерного разоружения. Накануне появилась информация, что Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана. Об этом заявляли в ЦРУ. За последние две недели конфликт на Ближнем Востоке заметно обострился. Тель-Авив инициировал массовые ракетные атаки как по Ливану, так и по Ирану.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...