Bloomberg: Израиль ударит по ядерному объекту Ирана

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, боеприпасы, военные, израиль, снаряды, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
ЦАХАЛ, скорее всего, нанесет удары по ядерным объектам Ирана, считает Гольф Гофф Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана вопреки позиции США. Об этом сообщил бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Гольф Гофф, имеющий опыт работы на Ближнем Востоке

«Президент США Джо Байден вышел и заявил, что не поддерживает удары по иранской ядерной программе. Я не думаю, что израильтяне последуют этому примеру», — сказал Гофф в беседе с Bloomberg.

Он уверен, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассматривает возможность нанесения удара хотя бы по одному из ядерных объектов Ирана. По мнению Гоффа, такой шаг будет напоминанием Тегерану о военных возможностях Израиля и может стимулировать Иран к разработке собственного ядерного оружия.

Ранее президент США Джо Байден выступил против возможности ударов Израиля по ядерным объектам в Иране, пишет «Национальная служба новостей». Глава Штатов также подтвердил, что Вашингтон продолжает поддерживать Израиль и его народ в конфликте на Ближнем Востоке.

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Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана вопреки позиции США. Об этом сообщил бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Гольф Гофф, имеющий опыт работы на Ближнем Востоке «Президент США Джо Байден вышел и заявил, что не поддерживает удары по иранской ядерной программе. Я не думаю, что израильтяне последуют этому примеру», — сказал Гофф в беседе с Bloomberg. Он уверен, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассматривает возможность нанесения удара хотя бы по одному из ядерных объектов Ирана. По мнению Гоффа, такой шаг будет напоминанием Тегерану о военных возможностях Израиля и может стимулировать Иран к разработке собственного ядерного оружия. Ранее президент США Джо Байден выступил против возможности ударов Израиля по ядерным объектам в Иране, пишет «Национальная служба новостей». Глава Штатов также подтвердил, что Вашингтон продолжает поддерживать Израиль и его народ в конфликте на Ближнем Востоке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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