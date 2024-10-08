08 октября 2024

Курганцы смогут пожаловаться Медведеву на отсутствие тепла в квартирах

В Кургане пройдет горячая линия по вопросам отопления
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
Не все жители Кургана получили отопление в квартирах Фото:
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Отопление постепенно приходит в дома курганцев, но получили его еще не все. Департамент жилищно-коммунального хозяйства 10 октября проведет для горожан горячую линию по вопросам отопления и температурного режима в квартирах. Об этом сообщает сайт мэрии.

«На вопросы от населения ответит директор департамента ЖКХ Александр Медведев. Позвонить на горячую линию можно с 11:00 до 12:00 часов по телефону: 42-85-00», — сообщает сайт администрации Кургана. Власти города пообещали, что все обращения, которые поступят от жителей Кургана на горячую линию, возьмут в работу.

Ранее URA.RU сообщало о запуске тепла в 712 многоквартирных домах. Отопление появилось в 291 объекте социальной сферы.

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Отопление постепенно приходит в дома курганцев, но получили его еще не все. Департамент жилищно-коммунального хозяйства 10 октября проведет для горожан горячую линию по вопросам отопления и температурного режима в квартирах. Об этом сообщает сайт мэрии. «На вопросы от населения ответит директор департамента ЖКХ Александр Медведев. Позвонить на горячую линию можно с 11:00 до 12:00 часов по телефону: 42-85-00», — сообщает сайт администрации Кургана. Власти города пообещали, что все обращения, которые поступят от жителей Кургана на горячую линию, возьмут в работу. Ранее URA.RU сообщало о запуске тепла в 712 многоквартирных домах. Отопление появилось в 291 объекте социальной сферы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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