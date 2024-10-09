Мэрия Челябинска утвердила цену квадратного метра для расчета субсидий на покупку жилья

Власти Челябинска утвердили средний размер стоимости жилья для расчета соцвыплат на его покупку. В четвертом квартале 2024 года нормативная стоимость и рыночная цена квадрата составила 96 тысяч 218 рублей. Информация об этом опубликована на сайте мэрии 9 октября.
«Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на IV квартал 2024 года в размере 96 тысяч 218 рублей для расчета размера соцвыплат на приобретение жилого помещения или создание объекта ИЖС. На выплату могут претендовать молодые семьи — участники подпрограммы „Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Челябинске“ и других подпрограмм», — сообщается на сайте.
На данную стоимость жилья будут ориентироваться службы, чтобы рассчитывать социальные выплаты на приобретение и строительство домов и квартир. Расчетная стоимость квадрата в Челябинске со второго квартала 2024 года подорожала на девять тысяч рублей, тогда рыночная цена квадратного метра жилья в городе составляла 86 тысяч 795 рублей за квадратный метр.
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