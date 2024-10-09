В Челябинске ФСБ с погоней и стрельбой задержала высокопоставленного силовика

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Александр Калитюк был задержан Фото:

В Челябинске сотрудники ФСБ вечером 8 октября на улице Братьев Кашириных задержали замначальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области Александра Калитюка. Он попытался скрыться, началась погоня со стрельбой. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, Калитюка подозревают в коррупции.

«Причиной задержания стало выступление Калитюка в качестве посредника в даче взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов в судебной системе. Для его задержания была проведена целая операция: задержать его планировали с поличным, но он попытался скрыться», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU направило запросы в пресс-службы региональных управлений МВД и ФСБ. На момент публикации ответа не последовало.

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В Челябинске сотрудники ФСБ вечером 8 октября на улице Братьев Кашириных задержали замначальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области Александра Калитюка. Он попытался скрыться, началась погоня со стрельбой. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, Калитюка подозревают в коррупции. «Причиной задержания стало выступление Калитюка в качестве посредника в даче взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов в судебной системе. Для его задержания была проведена целая операция: задержать его планировали с поличным, но он попытался скрыться», — рассказал URA.RU источник. URA.RU направило запросы в пресс-службы региональных управлений МВД и ФСБ. На момент публикации ответа не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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