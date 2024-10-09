Гордон на «Мужское/Женское» высмеял бегство главы Кунашакского района от СМИ. Видео

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Александр Гордон рассказал о бегстве чиновника от журналистов через черный ход Фото:

Телеведущий Александр Гордон на «Мужское/Женское» высмеял бегство главы Кунашакского района Рамиля Вакилова от журналистов через черный ход. Сюжет был посвящен условиям проживания девочки-инвалида, глава сбежал от вопросов через черный ход.

«Приходит наша съемочная группа в администрацию, им говорят, что глава и замглавы находятся на совещании, подождите. Затем выясняется, что и глава, и замглавы через черный ход просто слиняли тихонько», — рассказал во время передачи Гордон.

Сюжет был посвящен условиям жизни девочки-инвалида, которая проживает в электрощитовой. Четыре года назад мама с дочерью обратились за помощью к местной администрации, но им предложили переночевать в гараже.

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Телеведущий Александр Гордон на «Мужское/Женское» высмеял бегство главы Кунашакского района Рамиля Вакилова от журналистов через черный ход. Сюжет был посвящен условиям проживания девочки-инвалида, глава сбежал от вопросов через черный ход. «Приходит наша съемочная группа в администрацию, им говорят, что глава и замглавы находятся на совещании, подождите. Затем выясняется, что и глава, и замглавы через черный ход просто слиняли тихонько», — рассказал во время передачи Гордон. Сюжет был посвящен условиям жизни девочки-инвалида, которая проживает в электрощитовой. Четыре года назад мама с дочерью обратились за помощью к местной администрации, но им предложили переночевать в гараже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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