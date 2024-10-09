Телеведущий Александр Гордон на «Мужское/Женское» высмеял бегство главы Кунашакского района Рамиля Вакилова от журналистов через черный ход. Сюжет был посвящен условиям проживания девочки-инвалида, глава сбежал от вопросов через черный ход.
«Приходит наша съемочная группа в администрацию, им говорят, что глава и замглавы находятся на совещании, подождите. Затем выясняется, что и глава, и замглавы через черный ход просто слиняли тихонько», — рассказал во время передачи Гордон.
Сюжет был посвящен условиям жизни девочки-инвалида, которая проживает в электрощитовой. Четыре года назад мама с дочерью обратились за помощью к местной администрации, но им предложили переночевать в гараже.
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