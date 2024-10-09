«Не хотела жить с отчимом»: девочка, зарезавшая сестер в Тольятти, отомстила сожителю матери

Mash: в Тольятти 13-летняя девочка могла убить своих сестер из-за мести к отчиму
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тольятти ищут девочку, убившую своих сестер
В Тольятти ищут девочку, убившую своих сестер Фото:

В Тольятти девочка, которая обвиняется в убийстве своих сводных сестер, могла совершить преступлением из-за мести к своему отчиму. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«13-летняя Лиза (имя изменено) убила его дочерей, чтобы отомстить», — говорится в сообщении. Отмечается, что скандалы в семье начались в начале лета. Причиной стали измены со стороны мужчины. По словам соседей, он часто спал на лавочке у подъезда и хотел жить вместе с дочерями, так как любил их. Однако Лиза умоляла маму не сходиться с ним, потому что считала его тираном. Несмотря на ее просьбы, мама продолжала с ним общаться. На этом фоне Лиза решила, убить двух малолетних сестер, так как считала, что их любят больше.

Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия, а именно проверяют телефон подростка на подозрительные чаты и группы. В том числе проводят беседы с ее подругами. Уголовное наказание Лизе не грозит в силу возраста. Однако ей могут назначить лечение в психиатрической больнице, в случае если обнаружится психическое расстройство.

По данным telegram-канала Shot, в момент убийства родителей не было дома, а присматривать за младшими осталась Лиза. Однако когда одна из сестер вернулась домой, то обнаружила на балконе изрезанные тела, при этом ее старшей сестры дома не оказалось.

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В Тольятти девочка, которая обвиняется в убийстве своих сводных сестер, могла совершить преступлением из-за мести к своему отчиму. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «13-летняя Лиза (имя изменено) убила его дочерей, чтобы отомстить», — говорится в сообщении. Отмечается, что скандалы в семье начались в начале лета. Причиной стали измены со стороны мужчины. По словам соседей, он часто спал на лавочке у подъезда и хотел жить вместе с дочерями, так как любил их. Однако Лиза умоляла маму не сходиться с ним, потому что считала его тираном. Несмотря на ее просьбы, мама продолжала с ним общаться. На этом фоне Лиза решила, убить двух малолетних сестер, так как считала, что их любят больше. Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия, а именно проверяют телефон подростка на подозрительные чаты и группы. В том числе проводят беседы с ее подругами. Уголовное наказание Лизе не грозит в силу возраста. Однако ей могут назначить лечение в психиатрической больнице, в случае если обнаружится психическое расстройство. По данным telegram-канала Shot, в момент убийства родителей не было дома, а присматривать за младшими осталась Лиза. Однако когда одна из сестер вернулась домой, то обнаружила на балконе изрезанные тела, при этом ее старшей сестры дома не оказалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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