В ХМАО жители жалуются на перебои в работе общественного транспорта

Жители Югорска пожаловались на проблемы с общественным транспортом — в городе курсирует всего один автобус, который зачастую приходится ожидать до получаса. Об этом URA.RU сообщила жительница Югорска Анастасия.
«Автобус приезжает на остановку с 30-минутным опозданием. У людей свои планы, почему мы должны подстраиваться под расписание одного маршрута и под его вечные опоздания? Должен же быть резервный транспорт. Когда выйдут на линию другие автобусы? Ответа ни у кого не допроситься», — возмущена югорчанка.
В транспортной компании ООО «Русское» отказались от комментариев. «Нам сейчас некогда это обсуждать», — ответил журналисту агентства по телефону местный представитель перевозчика и положил трубку.
По информации telegram-канала «Маршруты Югорска», который курирует представитель ООО «Русское», причина перебоев с общественным транспортом — поломка второго автобуса. «К тому же задержали доставку запчастей», — пояснила пассажирам в чате представитель транспортной компании Евгения.
Мэр Югорска Алексей Харлов проинформировал у себя на странице «ВКонтакте», что в планах перевозчика — приобрести до конца года новые автобусы. Также глава пояснил, что с января 2025 года автобусный маршрут №1 станет муниципальным, что позволит вести претензионную работу с перевозчиком и регулировать стоимость проезда.
URA.RU попросило прокомментировать ситуацию администрацию Югорска. Ответ на запрос ожидается.
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