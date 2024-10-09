09 октября 2024

Пермский медуниверситет предложил своим выпускникам работу на Камчатке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
28-я межрегиональная медико-фармацевтическая выставка-форум МЕДФАРМ. Пермь, студенты медики, пгму им вагнера, демо версия операции
Выпускникам ПГМУ, которые переедут на Камчатку, обещают платить 120 тысяч рублей в месяц Фото:

Пермский государственный медицинский университет предложил своим выпускникам работу в Камчатском крае. Вуз разместил на своем сайте письмо минздрава Камчатки, который попросил образовательные учреждения оказать содействие в поиске медицинских специалистов.

Новость по теме
В Пермском крае больницы ищут врачей, предлагая выплату в 2,3 млн рублей

«Уважаемые руководители образовательных организаций, подведомственных Минздраву РФ, Минобрнауки РФ, министерство здравоохранения Камчатского края просит вас оказать содействие в части распространения информационных материалов среди студентов выпускных курсов вверенных образовательных организаций», — говорится в письме. Согласно представленной Камчатским минздравом информации, зарплата врача в подведомственных ведомству учреждениях начинается от 120 тысяч рублей. Также медицинским специалистам обещают оплату проезда и доставки багажа к месту трудоустройства, компенсацию за наем жилья, «подъемные» и единовременные выплаты.

Предложение о трудоустройстве направила в ПГМУ и пермская больница Архангела Михаила «Уважаемая Анна Сергеевна, приглашаем ваших студентов, сдавших специальный экзамен для допуска к осуществлению медицинской деятельности на пять лет, на должности среднего медперсонала. Открыт прием к нам на работу: медицинских сестер палатных, процедурных, приемного отделения», — обратилось медучреждение к ректору пермского медуниверситета Анне Благонравовой.

URA.RU писало о дефиците врачей в Пермском крае, где на одну вакансию приходится 0,9 резюме. Средняя зарплата врача в регионе составляет 90 тысяч рублей. В минздраве Прикамья заявляют, что для привлечения врачей в больницы и поликлиники власти реализуют различные краевые программы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский государственный медицинский университет предложил своим выпускникам работу в Камчатском крае. Вуз разместил на своем сайте письмо минздрава Камчатки, который попросил образовательные учреждения оказать содействие в поиске медицинских специалистов. «Уважаемые руководители образовательных организаций, подведомственных Минздраву РФ, Минобрнауки РФ, министерство здравоохранения Камчатского края просит вас оказать содействие в части распространения информационных материалов среди студентов выпускных курсов вверенных образовательных организаций», — говорится в письме. Согласно представленной Камчатским минздравом информации, зарплата врача в подведомственных ведомству учреждениях начинается от 120 тысяч рублей. Также медицинским специалистам обещают оплату проезда и доставки багажа к месту трудоустройства, компенсацию за наем жилья, «подъемные» и единовременные выплаты. Предложение о трудоустройстве направила в ПГМУ и пермская больница Архангела Михаила «Уважаемая Анна Сергеевна, приглашаем ваших студентов, сдавших специальный экзамен для допуска к осуществлению медицинской деятельности на пять лет, на должности среднего медперсонала. Открыт прием к нам на работу: медицинских сестер палатных, процедурных, приемного отделения», — обратилось медучреждение к ректору пермского медуниверситета Анне Благонравовой. URA.RU писало о дефиците врачей в Пермском крае, где на одну вакансию приходится 0,9 резюме. Средняя зарплата врача в регионе составляет 90 тысяч рублей. В минздраве Прикамья заявляют, что для привлечения врачей в больницы и поликлиники власти реализуют различные краевые программы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...