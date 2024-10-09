Пермский медуниверситет предложил своим выпускникам работу на Камчатке

Пермский государственный медицинский университет предложил своим выпускникам работу в Камчатском крае. Вуз разместил на своем сайте письмо минздрава Камчатки, который попросил образовательные учреждения оказать содействие в поиске медицинских специалистов.
«Уважаемые руководители образовательных организаций, подведомственных Минздраву РФ, Минобрнауки РФ, министерство здравоохранения Камчатского края просит вас оказать содействие в части распространения информационных материалов среди студентов выпускных курсов вверенных образовательных организаций», — говорится в письме. Согласно представленной Камчатским минздравом информации, зарплата врача в подведомственных ведомству учреждениях начинается от 120 тысяч рублей. Также медицинским специалистам обещают оплату проезда и доставки багажа к месту трудоустройства, компенсацию за наем жилья, «подъемные» и единовременные выплаты.
Предложение о трудоустройстве направила в ПГМУ и пермская больница Архангела Михаила «Уважаемая Анна Сергеевна, приглашаем ваших студентов, сдавших специальный экзамен для допуска к осуществлению медицинской деятельности на пять лет, на должности среднего медперсонала. Открыт прием к нам на работу: медицинских сестер палатных, процедурных, приемного отделения», — обратилось медучреждение к ректору пермского медуниверситета Анне Благонравовой.
URA.RU писало о дефиците врачей в Пермском крае, где на одну вакансию приходится 0,9 резюме. Средняя зарплата врача в регионе составляет 90 тысяч рублей. В минздраве Прикамья заявляют, что для привлечения врачей в больницы и поликлиники власти реализуют различные краевые программы.
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Пермский государственный медицинский университет предложил своим выпускникам работу в Камчатском крае. Вуз разместил на своем сайте письмо минздрава Камчатки, который попросил образовательные учреждения оказать содействие в поиске медицинских специалистов. «Уважаемые руководители образовательных организаций, подведомственных Минздраву РФ, Минобрнауки РФ, министерство здравоохранения Камчатского края просит вас оказать содействие в части распространения информационных материалов среди студентов выпускных курсов вверенных образовательных организаций», — говорится в письме. Согласно представленной Камчатским минздравом информации, зарплата врача в подведомственных ведомству учреждениях начинается от 120 тысяч рублей. Также медицинским специалистам обещают оплату проезда и доставки багажа к месту трудоустройства, компенсацию за наем жилья, «подъемные» и единовременные выплаты. Предложение о трудоустройстве направила в ПГМУ и пермская больница Архангела Михаила «Уважаемая Анна Сергеевна, приглашаем ваших студентов, сдавших специальный экзамен для допуска к осуществлению медицинской деятельности на пять лет, на должности среднего медперсонала. Открыт прием к нам на работу: медицинских сестер палатных, процедурных, приемного отделения», — обратилось медучреждение к ректору пермского медуниверситета Анне Благонравовой. URA.RU писало о дефиците врачей в Пермском крае, где на одну вакансию приходится 0,9 резюме. Средняя зарплата врача в регионе составляет 90 тысяч рублей. В минздраве Прикамья заявляют, что для привлечения врачей в больницы и поликлиники власти реализуют различные краевые программы.