Житель Пермского края выиграл 3 млн рублей в лотерею

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Кто стал победителем лотереи, пока неизвестно
Кто стал победителем лотереи, пока неизвестно Фото:

Житель Пермского края стал обладателем суперприза лотереи «Рапидо Драйв». Он получит 3,6 млн рублей.

«Разыгран суперприз в „Рапидо Драйв“. Везунчик из Пермского края выиграл 3,6 млн рублей», — сказано в группе «Столото» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее еще один пермяк выиграл в лотерею три млн рублей. Ему помог победить билет, купленный за 30 рублей.

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Житель Пермского края стал обладателем суперприза лотереи «Рапидо Драйв». Он получит 3,6 млн рублей. «Разыгран суперприз в „Рапидо Драйв“. Везунчик из Пермского края выиграл 3,6 млн рублей», — сказано в группе «Столото» в соцсети «ВКонтакте». Ранее еще один пермяк выиграл в лотерею три млн рублей. Ему помог победить билет, купленный за 30 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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