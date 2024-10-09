Житель Пермского края выиграл 3 млн рублей в лотерею

Кто стал победителем лотереи, пока неизвестно
Житель Пермского края стал обладателем суперприза лотереи «Рапидо Драйв». Он получит 3,6 млн рублей.
«Разыгран суперприз в „Рапидо Драйв“. Везунчик из Пермского края выиграл 3,6 млн рублей», — сказано в группе «Столото» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее еще один пермяк выиграл в лотерею три млн рублей. Ему помог победить билет, купленный за 30 рублей.
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