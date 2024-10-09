Участникам СВО грозит бесплодие

Вернувшимся со спецоперации мужчинам может грозить бесплодие из-за посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Об этом сообщил врач-андролог Владислав Гладышев, добавив, что о массовой ситуации пока говорить рано.
«О какой-то общей картине говорить сейчас рано, поскольку массовой демобилизации пока нет. Однако риски присутствуют», — заявил Гладышев в интервью «Ридусу». Он также отметил важность работы с психиатром людям, вернувшимся с СВО. По его словам, это может помочь восстановить работу репродуктивной системы у мужчин.
Гладышев отметил, что как участник войны в Афганистане, он уверен, что многие бойцы иногда употребляют успокаивающие вещества после возвращения домой. В том числе некоторые также могут иметь венерические заболевания.
Ранее обозреватели Reuters рассказали, что все больше солдат ВСУ страдают от психологических травм. Они заявили, что многие из них не могут справиться со стрессом на поле боя, передает RT.
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