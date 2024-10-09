Путин встретился с Лукашенко в Кремле

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Лукашенко и Путин встретились восьмой раз за год
Лукашенко и Путин встретились восьмой раз за год Фото:

Президент России Владимир Путин встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля

«Президент России Владимир Путин и находящийся в Москве с рабочим визитом президент Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле», — передает пресс-служба. Там добавили, что лидеры двух государств беседуют в Зеленой гостиной.

Трансляция встречи проходит на телеканале «Россия 24». Это восьмая встреча Путина и Лукашенко за 2024 год.

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Президент России Владимир Путин встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля «Президент России Владимир Путин и находящийся в Москве с рабочим визитом президент Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле», — передает пресс-служба. Там добавили, что лидеры двух государств беседуют в Зеленой гостиной. Трансляция встречи проходит на телеканале «Россия 24». Это восьмая встреча Путина и Лукашенко за 2024 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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