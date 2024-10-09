Путин встретился с Лукашенко в Кремле

Лукашенко и Путин встретились восьмой раз за год
Президент России Владимир Путин встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля
«Президент России Владимир Путин и находящийся в Москве с рабочим визитом президент Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле», — передает пресс-служба. Там добавили, что лидеры двух государств беседуют в Зеленой гостиной.
Трансляция встречи проходит на телеканале «Россия 24». Это восьмая встреча Путина и Лукашенко за 2024 год.
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